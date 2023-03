I tuoi vestiti nuovi si rovinano subito? Ecco l’incredibile motivo e il segreto per farli durare a lungo e risparmiare

Se i tuoi vestiti si sgualciscono subito probabilmente stai sbagliando qualcosa. In fondo, la manutenzione degli abiti è molto importante affinché durino il più tempo possibile. Scopri l’errore che potresti star commettendo.

Hai comprato degli abiti nuovi e dopo appena un paio di mesi cominci a notare che si stanno sgualcendo? Potresti star commettendo un errore involontario ma molto comune.

In fin dei conti, a volte facciamo delle azioni pensando di star facendo il meglio. In realtà, invece, stiamo solamente creando dei danni. I tuoi vestiti nuovi si rovinano subito? Ti sveliamo una delle possibili cause di questo spiacevole fenomeno.

Se i tuoi vestiti nuovi si rovinano subito è perché li lavi troppo spesso

Lavare troppo spesso i panni ne danneggia le fibre. Se vuoi farli durare a lungo dovresti farlo il meno possibile e solo se strettamente necessario.

Insomma, non dopo averli indossati solo un paio di volte. Certo, talvolta farlo è d’obbligo, specialmente se puzzano. È però importante che non farlo troppe volte, anche per evitare di sprecare troppa acqua. Ci sono alcuni vestiti che possono essere indossati a lungo prima di finire in lavatrice. Addirittura dalle cinque alle dieci volte circa, come nel caso dei jeans.

Ogni quanto lavare gli abiti per farli durare più a lungo

Quindi, ogni quanto dovresti lavare i tuoi vestiti? Cerchiamo di rispondere a questa domanda. La risposta, come abbiamo anticipato, è: dipende.

Dipende dal tessuto, dipende dal tipo di vestito e dalla sua funzione. Ad esempio, biancheria intima e calzini devono essere lavati dopo ogni utilizzo ad esclusione del reggiseno. Quest’ultimo può essere indossato fino a tre volte circa prima di essere lavato. Meglio farlo a mano se vuoi evitare di rovinarlo.

Felpe e maglioni in cachemire, cotone o seta andranno lavati dopo un paio di utilizzi. Se sono in lana o in materiali sintetici puoi aspettare un po’ di più: indossali prima almeno quattro o cinque volte. Giacche e cappotti possono essere lavati dopo uno o due utilizzi. Il pigiama, invece, dopo tre o quattro.

Evita l’asciugatrice se non vuoi che i vestiti si rovinino

Un altro errore che tende a far sgualcire i vestiti è l’abuso dell’asciugatrice. Meglio far asciugare i panni all’aria aperta alcune volte e ricorrere a quest’utilissimo elettrodomestico solamente quando necessario. Così, risparmierai anche sulla bolletta.

