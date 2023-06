Luna Rossa ti spiega quale profumo scelgono gli attori per andare a cena fuori e non passare inosservati

Prada ha studiato un nuovo modo di creare profumi e molti vip lo apprezzano. I profumi tech che utilizzano IA e tecnologia per ottenere le fragranze sono una nuova frontiera tutta da scoprire e gli appassionati già impazziscono.

Il legame tra Prada e Luna Rossa è da sempre ricordato come indissolubile nei campi di regata. La Coppa America è uno degli eventi sportivi più seguiti a livello mondiale e da tanti anni vede l’Italia protagonista grazie all’imbarcazione nata in un cantiere di Grosseto. Ci ha tenuto compagnia per svariate estati e continuiamo a rimanere incollati agli schermi ogni volta che l’imbarcazione per cui facciamo il tifo diventa protagonista.

Da questa storia di sport e imprenditoria è nata una linea di profumi. Luna Rossa Eau de Toilette e Luna Rossa sport sono stati tra i primi prodotti commercializzati. Ora il nuovo arrivato, Luna Rossa Ocean cerca di ripercorrere lo stesso sentiero e di arrivare al successo come hanno fatto i precedenti profumi. Anne Flipo e Carlos Benaim sono gli ideatori di questo nuovo prodotto tecnologico. Il procedimento ha previsto una distillazione tradizionale e una molecolare per la scelta degli elementi migliori da miscelare.

Essenze temperate

Luna Rossa ti spiega quale profumo scegliere per essere desiderato, alla moda e super sportivo. Ocean sfrutta la tecnologia per arrivare al risultato e non potrebbe essere altrimenti trattandosi di un profumo targato Luna Rossa. Lo scopo per Prada è quello di creare un punto di contatto tra uomo e natura attraverso l’utilizzo della tecnologia ma nella maniera più ecologica possibile. Le parole d’ordine per vincere questa nuova sfida sono raffinatezza, equilibrio e innovazione.

I lati negativi delle sostanze naturali sono tenuti sotto controllo. Il vetiver perde il lato terroso e opprimente, il bergamotto si lega perfettamente all’iris, il cedro sposa lavanda e salvia dando una sensazione di pulizia e freschezza. Mettere insieme camoscio e zafferano è un azzardo che solo i visionari possono immaginare. Questo profumo potrebbe conquistare chiunque.

Luna Rossa ti spiega quale profumo può fare la differenza

E infatti lo ha fatto. Per la campagna pubblicitaria il volto scelto è quello di Jake Gyllenhaal. Se dovessimo chiedere consigli a un attore su cosa fare quando si va a cena fuori per non passare inosservati, chi meglio di lui potrebbe spiegarcelo. Affascinamene, accattivante e talentuoso l’attore de I segreti di Brokeback Mountain è uno dei più ammirati di Hollywood e non solo.

Non si tratta di pubblicità ma di un vero cortometraggio, diretto da Johan Renck che ha portato il buon Jake in mezzo all’oceano proprio sulla barca che tutto il Mondo ammira. Nel video Jake cerca di governare l’imbarcazione nelle vesti del Capitano, il tema è la sfida tra l’uomo e la natura. Visto il marchio prestigioso, la potenziale esperienza indimenticabile e il regista a guidarlo, Gyllenhall non ha potuto dire di no a questo progetto. E il video ha conquistato tutti. L’attore ha detto di essere un amante della natura e dell’avventura e le sue scelte lavorative lo rispecchiano. Ma anche quelle riguardanti moda, look e profumi. Viso perfetto e fisico invidiabile, possiamo crederci. Se dobbiamo andare fuori a cena e non vogliamo passare inosservati, facciamo come lui. Bastano poche gocce e la nostra serata sarà interessante come un’avventura sopra Luna Rossa.