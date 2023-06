Le riunioni delle banche centrali (FED e BCE) previste per la prossima settimana hanno già fatto sentire il loro peso sull’andamento dei cross valutari con i primi segnali di ripresa per l’euro contro il dollaro. Secondo gli analisti, mentre la BCE dovrebbe attuare un ulteriore rialzo dei tassi di 25 punti base, la banca centrale statunitense dovrebbe sospendere il proprio ciclo di rialzo dei tassi. Tuttavia, le aspettative per la riunione della banca centrale statunitense sono caratterizzate da una maggiore incertezza, in quanto alcuni operatori di mercato si aspettano un rialzo dei tassi mercoledì. La situazione, quindi, si potrebbe riassumere come segue. Mentre ci aspettiamo principalmente che l’euro trovi sostegno in seguito alle decisioni di politica monetaria, c’è un maggiore incertezza per quanto riguarda il dollaro USA. L’unica cosa certa è che, qualunque sia la decisione, avrà un forte impatto sull’andamento del cambio euro dollaro.

Primi segnali di ripresa per l’euro contro il dollaro: la moneta unica europea è pronta per la ripartenza? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il 9 giugno la chiusura del cambio euro dollaro (FXEURUSD) è stata a 1,0748, in ribasso dello 0,32% rispetto alla seduta precedente. La settimana ha chiuso in rialzo dello 0,37% rispetto a quella precedente.

Time frame giornaliero

Le quotazioni hanno trovato un ottimo supporto in area 1,07. Purtroppo il tentativo di ripartenza al rialzo sta trovando un forte ostacolo in area 1,0759. Solo il superamento di questo livello, infatti, potrebbe aprire le porte a un attacco alle resistenze oltre le quali un ritorno in area 1,10 potrebbe essere molto probabile. In quest’ottica il primo ostacolo passa in area 1,0857 superato il quale si potrebbe assistere a un’accelerazione rialzista.

In caso contrario, la mancata tenuta di questo livello potrebbe sancire la definitiva inversione al ribasso con possibilità di discesa fino in area 1,068.

Time frame settimanale

La settimana appena conclusasi ha visto una chiusura settimanale al rialzo dopo ben 5 settimane consecutive al ribasso. Un pattern che non si vedeva da oltre 1 anno. Per completare l’inversione rialzista potrebbe essere decisiva una chiusura settimanale superiore a 1,0776 €.

In caso contrario, un punto di approdo naturale potrebbe essere area 1,0579 che già in passato ha frenato la discesa del cambio euro dollaro. Per le prossime settimanale, quindi, monitorare con attenzione i due livelli di prezzo indicati.

Da notare che la rottura di questo supporto potrebbe spingere le quotazioni verso la parità.

