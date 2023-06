Troppo sole in giardino? Ecco le 3 tipologie di tende più consigliate e a prezzi economici

Scopri come ripararti dal sole con tende eleganti e di design, con un ventaglio di offerte adatte a tutte le tasche.

Ripararsi dal sole è fondamentale per vivere al meglio il proprio giardino. Ormai sono ampiamente noti i danni che i raggi solari provocano alla nostra pelle (e non solo) e bisogna attrezzarsi di conseguenza. Oltre a mettersi la crema solare per evitare di avere macchie della pelle e scottature solari, è importante anche avere le strumentazioni giuste. Ci rivolgiamo, in particolare, ai possessori di un giardino, il top durante l’estate. Quant’è bello ospitare gli amici per una grigliata, o semplicemente stendersi su una sdraio a prendere il sole? Tutto questo sarebbe ancora più bello se, a intervalli, potessimo andare a ripararci all’ombra di una bella tenda o simili.

La domanda, quindi, è: qual è la tenda più adatta per le nostre necessità? In base a cosa si differenziano le diverse tipologie di tendaggio? Scoprilo insieme a noi e preparati a fare la scelta migliore.

Troppo sole in giardino? Vi mostriamo le 3 tipologie di tendaggio più amate da chi ha cortili o terrazzi

Durante l’estate, il caldo può diventare davvero insopportabile. Noi ne risentiamo, ma anche i nostri animali domestici e perfino le nostre piante. Sotto questo punto di vista, potrebbe essere d’aiuto scegliere le piante più resistenti al caldo, ma non solo. Per proteggere noi e la nostra famiglia dal caldo, potremmo valutare le seguenti opzioni.

Ideale per cortili e patii

La prima tenda che prenderemo in esame è quella ad attico. Come suggerisce il nome, si tratta di una tipologia di struttura fatta per coprire ampi spazi come quelli di cortili, giardini o patii esterni. Diversamente da altri tendaggi, in questa è prevista una struttura portante, che può essere costituita da diversi materiali. Quella in alluminio è sicuramente la più leggera.

La tenda scorre grazie alla guida di sostegni laterali, che rendono il tutto ben stabile e sostenuto. È un’ottima scelta per chi vuole ricreare una sorta di “stanza” anche in esterno, in cui rilassarsi e stare bene.

Un classico super economico

Troppo sole in giardino? L’idea più economica che possa esistere è proprio questa: stiamo parlando della classica tenda a bracci, ovvero il classico modello che si utilizza anche per i balconi. In caso di cortili o spazi esterni piuttosto ampi, la tenda a bracci estensibili è comodissima, anche perché non prevede l’installazione di alcuna struttura.

In questo caso, infatti, non dovremo preoccuparci di richiedere nessuna autorizzazione paesaggistica. La tenda in questione si muoverà tramite due bracci in alluminio, che potremo estendere o richiudere a nostro piacimento. In sostanza, si tratterebbe sicuramente della soluzione più pratica e meno costosa in assoluto.

Sulle finestre meglio questo modello

Per quanto riguarda le finestre, invece, si potrebbe scegliere una praticissima tenda a cappottina. Per intenderci, si tratta della comune tenda utilizzata anche da attività commerciali, ma che può essere adattata anche a case di privati. Il bello di questa tenda è che può essere personalizzata, oltre che, ovviamente, motorizzata.