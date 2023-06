I Caraibi nel cuore della Toscana: il piccolo lago balneabile dalle acque cristalline che gli stranieri ci invidiano

Sogni dei posti esotici e irraggiungibili? A volte non è necessario andare lontano. Ci sono luoghi bellissimi a due passi da casa che nulla hanno da invidiare alla bellezza dei mari caraibici. Da raggiungere anche solo per un weekend. Questa volta nel cuore della Toscana.

L’Italia è un Paese bellissimo che non si finisce mai di conoscere. Accanto ai luoghi più noti ci sono perle di incomparabile bellezza, delle chicche poco conosciute. Come questo piccolo lago in Toscana, un gioiello con acque balneabili dalle sfumature tropicali che ci ricorda i luoghi esotici che vorremmo visitare.

Le mete consigliate dal Washington Post

Secondo le previsioni delle piattaforme di viaggi e turismo, l’Italia sarà anche quest’anno una delle mete preferite degli americani. Per questo il Washington Post, il famoso quotidiano statunitense, ha suggerito ai suoi lettori delle mete alternative rispetto a quelle classiche e più gettonate.

Tra i consigli c’è quello di esplorare la Maremma, una regione bellissima ma meno cara della vicina Versilia, con straordinari paesaggi naturali e borghi meravigliosi da scoprire. Seguiremo anche noi questo consiglio e andremo a visitare un lago meraviglioso avvolto da un alone di mistero.

I Caraibi nel cuore della Toscana

Siamo a pochi chilometri da Massa Marittima, in località Valpiana. Da qui si raggiunge il Lago dell’Accesa, un piccolo ma profondo lago naturale premiato con le 5 Vele di Legambiente. Sembra uno stagno ma, se si prova a cercare il fondo, l’occhio si perde, perché ha la profondità del mare. In alcuni punti raggiunge infatti i 50 metri.

La sua origine è avvolta nel mistero. Si narra che si sia formato nel 1218 nel giorno della festa di Sant’Anna. Secondo il racconto, una voragine improvvisa inghiottì i campi lasciando il posto a un piccolo specchio d’acqua verde profondo, una gemma incastonata nel verde della campagna.

Si arriva attraverso un sentiero

Nei pressi del lago c’è anche un’interessante area archeologica in cui gli scavi hanno rinvenuto i resti di un insediamento etrusco del VII o VI secolo a. C., un centro soggetto probabilmente alla città di Vetulonia. L’area è visitabile gratuitamente, mentre i reperti di maggiore interesse sono conservati nel Museo archeologico di Massa Marittima. Il lago è circondato dalla tipica macchia mediterranea, con querce e lecci in cui si può cercare refrigerio nelle ore di calura.

C’è un sentiero che ci guida fino alla riva abbastanza agevole e in piano. Nella parte meridionale i fondali sono più bassi e quindi più adatti ai meno esperti, ma bisogna comunque fare attenzione perché diventano subito profondi. Tra i canneti ci sono numerosi uccelli palustri, nelle acque limpidissime pesci di lago e tartarughe acquatiche. La zona è dotata di varie aree riservate ai picnic. È il luogo ideale per un’esperienza immersiva nella bellezza della natura. I Caraibi nel cuore della Toscana.