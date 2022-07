La bella stagione è perfetta per staccare la spina e ricaricare le pile in vista della seconda parte dell’anno. Inoltre mare, vacanze e relax sono la giusta ricompensa per tutti gli sforzi fatti (in famiglia, al lavoro, a scuola, etc) da gennaio ad oggi. In altri casi l’estate può essere il momento delle scelte giuste in vista della ripresa settembrina.

Si pensi a chi cerca un posto di lavoro e ha deciso di cogliere una delle tante occasioni offerte dalle ultime Gazzette Ufficiali. Al riguardo, vietato perdersi questi 4 bandi di concorso della Polizia di Stato per una carriera professionale di tutto rispetto. Sintetizziamo i passaggi chiave dei testi ufficiali (G. U. n. 54 dell’8 luglio).

I posti resi disponibili dai 4 bandi di concorso

Vediamo anzitutto quali sono i posti disponibili e messi a concorso dal Ministero dell’Interno (MdI). Le unità ricercate sono le seguenti:

24 vice ispettori tecnici nel settore di impiego equipaggiamento della Polizia di Stato (PdS);

12 vice ispettori tecnici nel settore di impiego psicologia della PdS;

12 vice ispettori tecnici nel settore di impiego polizia scientifica della PdS;

50 vice ispettori tecnici nel settore motorizzazione della PdS.

I 4 bandi prevedono alcune riserve di posti (2° comma dell’art. 1 e l’art. 2 dei testi ufficiali), mentre i termini di candidatura sono fissati per il 7 agosto.

Vietato perdersi questi 4 bandi di concorso della Polizia di Stato per chi aspira alla carriera militare e allo stipendio a tempo indeterminato

È molto ricco di dettagli il capitolo dei requisiti di partecipazione ai concorsi del MdI. In sintesi si richiede la cittadinanza italiana, il godimento dei diritti civili e politici e il possesso delle qualità di condotta (Legge 53/1989). Parimenti si richiede idoneità fisica, psichica e attitudinale per l’accesso al ruolo degli ispettori tecnici di polizia.

Non bisogna aver compiuto il 28° anno di età, limite elevato di 3 anni al massimo in relazione all’effettivo servizio militare prestato dal candidato. Si prescinde dal limite di età per il personale appartenente ai ruoli della PdS con almeno 3 annidi servizio. Per gli appartenenti all’amministrazione civile dell’Interno il limite anagrafico è pari a 33 anni.

I bandi elencano i titoli di studio e gli eventuali titoli professionali da possedere in base al profilo al quale ci si candida. Per i 24 posti settore di impiego equipaggiamento e i 50 posti nel settore motorizzazione serve il diploma di maturità in precise classi di studio. In alternativa, e in assorbimento del punto precedente, la laurea triennale o magistrale, sempre in precise classi di studio. Per i 12 psicologi serve la laurea, l’abilitazione alla professione e l’iscrizione all’Albo. Per i candidati nel settori di impiego della polizia scientifica occorre un titolo di studio in linea con quanto previsto dall’allegato A del relativo bando.

I bandi, infine, dettagliano altresì quali sono i casi di esclusione dalle selezioni.

Uno sguardo alle procedure di selezione

Le istanze di partecipazione vanno inoltrate online tramite l’apposita piattaforma presente sul portale della PdS. Il candidato può accedervi tramite l’utilizzo delle proprie credenziali digitali.

In chiusura diamo un rapido cenno alle fasi di svolgimento del concorso. I testi ufficiali prevedono che le selezioni si snodino attraverso i seguenti step:

prova preselettiva, nel caso venisse disposta dall’Amministrazione centrale;

accertamenti psico-fisici;

accertamento attitudinale;

prova scritta;

valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato le prove precedenti;

prova orale.

In chiusura invitiamo i Lettori interessati ai concorsi a prendere visione integrale del bando di proprio interesse.

Approfondimento

Occhio ai 4 bandi di concorso dell’ARPA Lazio per lavorare anche con il diploma nella Città Eterna