Occhio alle assunzioni in corso tra Milano e Torino per lavorare a tempo indeterminato nella P.A. anche con diploma di scuola media

Presentiamo in questa sede alcuni dei concorsi pubblici ancora attivi ai quali potenzialmente candidarsi. Gli estratti dei bandi che presenteremo riguardano le Gazzette Ufficiali (G.U.) dal numero 46 del 10 giugno alla numero 52 del 1° luglio.

Inoltre faremo riferimento solo a Enti (territoriali, sanitari, etc.) dello Stato siti in Lombardia e Piemonte. Infatti, dopo aver già visto i bandi attivi riguardanti le Regioni Lazio e Toscana questa volta ci trasferiremo al Nord. Dunque, occhio alle assunzioni in corso tra Milano e Torino per lavorare a tempo indeterminato.

I bandi i cui termini di candidatura sono prossimi alla scadenza

Partendo dalla G.U. n. 46 citiamo le selezioni, per titoli ed esami, presso l’ASST Di Garbagnate Milanese. Servono 12 unità a tempo indeterminato, di cui 10 dirigenti medici in varie discipline per i pronto soccorso aziendali. Inoltre si ricercano due collaboratori tecnico professionale (cat. D), ossia un architetto/ingegnere e uno per l’UOC Sistemi informativi. Le istanze vanno inviate entro l’11 luglio.

Sulla G.U. n. 48 del 17 giugno incontriamo gli estratti dei bandi dei Comuni di Arcore e Brugherio, entrambi con scadenza il 17 luglio. Nel primo caso si ricerca un istruttore amministrativo (cat. C) e nel secondo un istruttore direttivo (cat. D). Nei due casi l’assunzione prevista è a tempo indeterminato.

La stessa Gazzetta riporta diversi estratti riguardanti strutture sanitarie alla ricerca principalmente di direttori sanitari. L’AON di Alessandria seleziona 3 medici cardiologi, l’AO di Cuneo ne seleziona 2 esperti in anestesia e rianimazione. Altri 2 dirigenti medici li assume l’ASL Città di Torino e uno l’Ospedale Humanitas Gradenigo di Torino. Tutti i bandi prevedono termini di candidatura per il 17 luglio.

Stessi termini, infine, per la selezione dei 20 infermieri (6 posti riservati ai volontari militari) e 2 dirigenti medici presso l’ASST di Sondrio.

Occhio alle assunzioni in corso tra Milano e Torino per lavorare a tempo indeterminato nella P.A. anche con diploma di scuola media

Nel numero 49 della Gazzetta incontriamo il bando della Città Metropolitana di Torino per 2 posti di dirigenti con professionalità tecnica ambientale. Le istanze vanno inviate entro il 21 luglio, mentre scadono alle ore 12.00 del 13 i termini dei 3 bandi del Comune di Milano. In questo caso si ricercano:

4 esecutori dei servizi tecnici (ambito di attività: servizi funebri), cat. B, a tempo indeterminato. Tra i requisiti di ammissione alle selezioni troviamo la patente di guida B e la licenza di scuola media o titolo di studio superiore;

formazione di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore dei servizi tecnici, cat. C e a tempo determinato;

formazione di una graduatoria per la copertura di posti di istruttore direttivo, cat. D e a tempo determinato.

I concorsi di più recente pubblicazione

Sulla G.U. n. 50 del 24 giugno incontriamo l’estratto di un altro bando del Comune di Milano. In questo caso la selezione riguarda 22 assistenti sociali, cat. D, a tempo pieno e indeterminato. Il vicino Comune di Peschiera Borromeo seleziona invece 2 istruttori amministrativo contabile, cat. C. Il bando è prioritariamente riservato ai militari volontari e le domande devono pervenire per il 24 luglio.

Dalla G.U. n. 51 del 28 giugno menzioniamo il bando dell’ASST di Como per la copertura di 12 dirigenti medici, varie discipline. Le assunzioni sono a tempo indeterminato e le istanze vanno inoltrate entro il 28 luglio.

Scadono il 31 luglio, infine, i termini dei 3 bandi dell’ASL di Asti. Nel dettaglio si ricercano 4 dirigenti medici (2 di urologia e 2 di oftalmologia) e 12 collaboratori professionali sanitari, cat. D. Le selezioni sono per titoli ed esami e le assunzioni a tempo indeterminato.

