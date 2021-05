Dopo mille e più usi le pentole e le padelle con cui cuciniamo possono rovinarsi ed andare incontro a usura. Il tempo, purtroppo, non è amico di nessuno. Tanto meno dei nostri amatissimi utensili da cucina.

Se crediamo però che i vecchi recipienti abbiano fatto ormai il loro corso, ripensiamoci. Non gettiamoli nell’immondizia, perché esistono tante idee originali e semplici da realizzare per il loro riutilizzo.

D’ora in avanti sarà vietato buttare pentole e padelle vecchie perché con queste 3 idee di riciclo possiamo trasformarle in splendidi oggetti per la casa.

Una comoda mensola portaoggetti

Se abbiamo una vecchia pentola capiente, possiamo farla diventare un’utilissima mensola per la cucina o il bagno. Tutto quello che dovremo fare è appenderla al muro in verticale con dei ganci. Quindi vi inseriamo all’interno delle assi di legno che dovranno incastrarsi coi lati della pentola. Faranno da ripiano per gli oggetti. Potremo così riporvi i prodotti per l’igiene personale o i barattoli di spezie per cucinare.

Uno specchio originale

Una padella o una teglia che non usiamo può diventare la cornice perfetta dentro cui specchiarci. La prerogativa è scegliere uno specchio che si incastri perfettamente coi bordi del contenitore. Lo si fissa all’interno della padella con la super colla e si appende al muro con una corda resistente o sfruttando una vecchia cintura. Basta allacciarle alle estremità della teglia o al manico della padella.

L’ultima idea è la più semplice, ma proprio per questo magari a nessuno verrebbe in mente. Infatti, una pentola capiente è ideale per diventare un pratico contenitore per riporre tutte le nostre cose. Basta darle una riverniciata con della vernice spray del colore che preferiamo e posizionarla dove più ci piace. Sarà perfetta per fare ordine e riporre tutti gli oggetti della casa che non sappiamo dove mettere!