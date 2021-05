Viaggiare è sempre più accessibile a tutti, e sempre più persone preferiscono metodi alternativi, sia per i trasporti che per gli alloggi. Dal car sharing al couch surfing, dai mezzi pubblici agli ostelli e B&B, mai si è viaggiato più di oggi. E continuamente, però, ci si chiede come partire per una vacanza da sogno, magari all’insegna dell’avventura (in campeggio) e soprattutto spendendo poco. Sia tra giovani che tra adulti. Uno dei nuovissimi trend, nato davvero pochi anni fa, che sta prendendo piede in Italia, è il Garden Sharing.

Quello del Garden Sharing è un modo alternativo, tutto italiano, di fare campeggio. Per la nostra legge, infatti, non è possibile campeggiare liberamente ed ovunque, anzi, vi sono norme molto rigide in questo senso.

E così si è pensato di mettere a disposizione gli spazi privati per allestire un camping.

Vediamo quindi come partire per una vacanza da sogno in campeggio all’insegna dell’avventura spendendo poco.

Come funziona il Garden Sharing?

Sostanzialmente i cosiddetti “Gardensharer” (chi condivide il proprio giardino), mettono a disposizione i loro spazi privati. E non solo i loro spazi privati, anche le strutture! Dai posti auto alle docce, dall’elettricità al frigo, e ovviamente l’alloggio.

Si può quindi alloggiare in una Yurta mongola, oppure in un vecchio van degli anni ’30, in casolari o in letti di paglia. Così come nelle classiche tende. Originalità ed avventura, quindi, e anche possibilità di sperimentare alloggi alternativi. Fanno parte di questa rete di condivisione anche alcuni agriturismi e agricampeggi.

I vantaggi del Garden Sharing

Il Garden Sharing è sicuramente un’ottima idea di sharing economy, e può anche risultare un’opzione di viaggio green. Basandosi sugli spazi privati, potrebbe capitare di campeggiare in un giardino al centro di Roma. In questo modo, senza rinunciare all’esperienza del camping, si può essere tranquillamente vicini alle mete turistiche, senza preoccuparsi dei trasporti.

E quindi perché non esplorare la nostra meravigliosa terra in questo nuovo e simpatico modo?