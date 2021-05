La meditazione è una pratica che può portare enormi benefici al corpo e alla mente. Ma spesso ci si scoraggia pensando che sia difficile e lunga.

Sicuramente ci sono dei percorsi e delle tecniche complesse, che possono arrivare a durare anche ore. Ma per la stragrande maggioranza dei casi, meditare è un’abitudine quotidiana che occupa pochi minuti e diventa, a lungo andare, una vera palestra: come un allenamento giornaliero.

C’è una tecnica molto semplice che chiunque può praticare, sia in modo regolare che quando ci si sente stressati o stanchi. Gli Esperti della Redazione di ProiezionidiBorsa hanno allora pensato di introdurre i Lettori ad essa. Addirittura questa meditazione si può praticare anche in piedi in treno ed è utilissima per sciogliere la tensione.

Praticare regolarmente per i massimi benefici, la costanza fa la differenza

La tecnica si chiama scansione corporea ed è davvero semplice da eseguire anche per un novizio. Basta trovare la concentrazione con qualche minuto di respirazione, svuotare la mente e poi soffermarsi focalizzando l’attenzione su ogni parte del corpo. Ad ogni “scansione”, bisogna provare a registrare le sensazioni che si provano in quel punto specifico.

Bastano poche domande per capire meglio come si sta. La parte “scansionata” è tesa o rilassata? Ci si sente a proprio agio? C’è energia, stanchezza? Calore o frescura? Oppure non ci sono affatto sensazioni?

Anche in questo caso, basta semplicemente notarlo, osservare passivamente, senza bisogno di cambiare nulla. Lo scopo della scansione corporea è semplicemente quello di prendere coscienza dello stato del proprio corpo.

Osservare passivamente senza giudizi e senza la presunzione di dover cambiare il proprio stato

La meditazione non serve a imporsi degli obiettivi, ma semplicemente a migliorare la propria consapevolezza. La rigidità è esattamente ciò che la meditazione combatte: bisogna però capire che l’impegno e l’attenzione sono importanti per avere reali benefici.

Ciò nonostante, questa meditazione si può praticare anche in piedi in treno ed è utilissima per sciogliere la tensione. Con un po’ di esperienza e di buona volontà, basteranno anche pochi minuti, focalizzando l’attenzione sulle parti del corpo più tese.