Le spezie sono formidabili alleati della dieta. Se integrate correttamente nell’alimentazione quotidiana aiutano a perdere peso e tornare in forma.

Alcune sono molto diffuse nelle cucine e utilizzate spesso per insaporire i piatti. Una di queste, nello specifico, ce l’abbiamo tutti i giorni sotto il naso. Ma non siamo ancora a conoscenza dei grossi benefici che ci può portare per la nostra linea.

Infatti, questa comunissima spezia molto usata in cucina è fenomenale per bruciare i grassi e dimagrire a tavola.

Il pepe nero, potente alleato della nostra linea

La nostra Redazione ha scoperto come il comune pepe nero sia un eccellente rimedio per perdere i chili in eccesso. Il suo straordinario effetto brucia grassi è dato soprattutto dalla piperina, sostanza contenuta nei granelli. Il suo scopo è quello di purificare l’intestino e velocizzare il metabolismo, così che possiamo bruciare più rapidamente le calorie accumulate durante i pasti.

Come assumerlo per la dieta

Questa comunissima spezia molto usata in cucina è fenomenale per bruciare i grassi e dimagrire a tavola. Il modo più diretto per assumere il pepe nero per dimagrire è quello di ingoiarne due capsule al giorno con acqua prima dei pasti. Non a tutti però può piacere questa soluzione. Ecco perché proponiamo qui due alternative gustose e ipocaloriche.

Spaghetti di farro cacio e pepe (per 4 persone):

La prima ricetta prevede una variante dei classici spaghetti. Realizzarla è semplice e veloce. Innanzitutto dovremo cuocere in pentola circa 300 gr di pasta. Scoliamola quando è ancora un po’ al dente. A questo punto condiamo con 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, 100 gr di pecorino grattugiato e una spolverata di pepe nero macinato. Et voilà, pronta da servire.

Salsa al pepe nero saporita e dietetica (per 6 persone):

Per la salsa si inizia pestando o frullando un cucchiaino di pepe. Dopodiché in una pentola con olio tostiamo un cucchiaio di farina di riso e versiamo circa 400 ml di panna di soia. Quindi mescoliamo bene il tutto. Versiamo poi il pepe tritato fine e aspettiamo 10 minuti affinché la salsa diventi densa. Dopo aver lasciato raffreddare serviamo con una spolverata di prezzemolo. La nostra salsa è pronta, ed è ottima per accompagnare carne e pesce.

Il pepe nero è perfetto per insaporire tante deliziose ricette. In ogni caso ne sconsigliamo l’assunzione in stato di gravidanza e in situazioni di gastrite o ulcera.