Vietato buttare l’acqua del condizionatore: ecco 3 modi furbi per riciclarla, risparmiare ed evitare inutili sprechi

L’acqua del condizionatore è un bene prezioso che non devi assolutamente sprecare. Ci sono tantissimi modi per riutilizzarla sia in casa che in giardino. Scopriamo tutte le soluzioni furbe e utili per risparmiare.

Che meravigliosa invenzione il condizionatore. Senza questo elettrodomestico le nostre giornate in casa o in ufficio sarebbero davvero una tortura. Ci salva dal caldo ma ha anche il compito di abbassare il grado di umidità presente nell’aria.

In estate, sembra quasi impossibile non usare il condizionatore. Ma attenzione un utilizzo poco morigerato potrebbe non solo pesare sulla bolletta ma anche danneggiare la nostra salute.

Vietato buttare l’acqua del condizionatore ma usala per pulire la casa

Quando utilizzi il condizionatore in maniera intensa, ecco che questo produce molta acqua di scarico.

Ma non fare assolutamente l’errore di buttarla via, perché puoi riutilizzarla in molti modi.

In questo periodo di rincari, tutti cercano la soluzione migliore per contenere i costi delle bollette.

C’è chi prepara dei detersivi fai da te per pulire la casa, chi ricicla degli oggetti rotti per trasformarli in qualcos’altro e chi cerca di ridurre i consumi.

Anche l’acqua del condizionatore è una risorsa preziosa che non deve essere assolutamente sprecata.

Naturalmente non è potabile, ma è un’acqua priva di calcare quindi può essere utilizzata in casa.

Ad esempio, puoi usarla come acqua di scarico per il water. Ma è anche perfetta per lavare il pavimento, i vetri e i muri. Basta aggiungere il tuo detersivo preferito.

Come realizzare un detergente per le pulizie

Vietato buttare l’acqua del condizionatore ma usala per realizzare un detergente adatto alle pulizie.

Basta unire ad un litro di acqua, qualche cucchiaio di scaglie di sapone di Marsiglia. Agita bene il composto e utilizzalo per pulire le superfici o il bucato. È un ottimo sgrassatore ed elimina anche i cattivi odori.

Al posto del sapone di Marsiglia, puoi usare l’acido citrico. Un prodotto eccezionale, in grado di eliminare il calcare, ammorbidire il bucato in lavatrice, rimuovere gli aloni dai vetri, ecc.

Altri consigli

L’acqua del condizionatore, essendo priva di calcare, è perfetta per innaffiare le piante. Anzi potrebbe essere addirittura più adatta di quella del rubinetto. Allora usala per le piante grasse, le azalee, le camelie e così via.

Passiamo alla macchina. Perché sprecare l’acqua del rubinetto per lavarla se possiamo utilizzare quella del condizionatore? In effetti, questo sarebbe un modo per risparmiare.

Inoltre, l’acqua del condizionatore non lascia né aloni e né residui. Per questo motivo puoi anche usarla per riempire la vaschetta dei tergicristalli.