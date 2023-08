Come ridurre i consumi di luce e gas in cucina: segui i consigli per risparmiare

Siamo sempre alla ricerca di soluzioni utili per ridurre i costi e risparmiare. Spegniamo le luci, evitiamo di consumare troppa acqua, cerchiamo le offerte al supermercato.

Ma sai che puoi risparmiare luce e gas anche in cucina? Scopri queste utili soluzioni consigliate anche sul web.

I rincari degli ultimi anni hanno stravolto completamente i bilanci delle famiglie italiane. Nel 2022 tra luce e gas abbiamo sborsato circa 2.893 euro (oltre mille euro in più rispetto all’anno precedente). Per non parlare degli aumenti su tutti i generi alimentari.

Il caro vita sta mettendo a dura prova la maggior parte degli italiani, che cercano in tutti i modi di correre ai ripari. Ad esempio, si evitano acquisisti impulsivi e non strettamente necessari.

Ma si risparmia anche al supermercato andando alla ricerca di prodotti scontati e in offerta. Oppure si fa spesa nei mercati rionali dove i generi alimentari costano meno ed è più facile trovare frutta e verdura a KM 0.

Non solo consigli di cucina

Le abitudini, quindi, stanno cambiando anche in casa. Per risparmiare si utilizzano le lampadine al LED, si cerca di non lasciare mai la luce accesa se non è necessario e si monitora il consumo dell’acqua.

Molti pensano che sia solo il forno, ma anche i fornelli e gli altri elettrodomestici della cucina possono far lievitare le bollette. Per non pagare troppi soldi, ecco alcuni semplici trucchetti proposti da Benedetta Rossi. E si, parliamo proprio di una delle food blogger più famose d’Italia. Con la sua bravura, simpatia e genuinità, Benedetta ha conquistato proprio tutti.

Ma Benedetta non si occupa solo di cucina. Sul suo blog e sulle pagine social, fornisce anche una serie di consigli per la casa, il giardinaggio, ecc.

Come ridurre i consumi di luce e gas in cucina seguendo i consigli di Benedetta Rossi

Vediamo allora quali sono le sue strategie per risparmiare in cucina. Ad esempio, Benedetta per dimezzare i tempi di cottura consiglia di utilizzare la pentola a pressione. Pensa, per cuocere i legumi bastano solo circa 20 minuti.

Per risparmiare ma anche per evitare di sudare vicino ai fornelli, cerca di preparare dei piatti veloci. Le classiche insalate di riso, ma anche il cous cous, ecc. E se non hai voglia di cucinare? Allora ti consigliamo una fresca caprese oppure una frisella condita in vari modi.

Se non puoi proprio fare a meno di accendere il forno, allora utilizzalo per cuocere più pietanze.

Un’antica tecnica

Come ridurre i consumi di luce e gas in cucina? Cuoci la pasta a fuoco spento. Una tecnica antica, riscoperta negli ultimi anni e andata virale su tutti i social. Anche Benedetta Rossi ci consiglia di utilizzarla. Devi solo far bollire l’acqua, calare la pasta aspettare qualche minuto e spegnare il fuoco. Copri con il coperchio e attendi i tempi di cottura riportati sulla confezione. Questa soluzione pare che faccia risparmiare sulla bolletta del gas circa 11 euro l’anno.

Non tutti i formati di pasta sono adatti alla cottura passiva. Prediligi quelli cavi (penne, rigatoni, ecc.) che permettono il passaggio dell’acqua al loro interno e quelli che hanno dei tempi di cottura non molto lunghi.