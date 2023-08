Sono i più spendaccioni dello Zodiaco, attenzione al portafogli perché questi segni zodiacali hanno gli occhi con il dollaro

Hai una passione sfrenata per lo shopping? Quando vedi qualcosa di bello non sai resistere e metti subito mano al portafogli? Forse non è del tutto colpa tua, potrebbe esserci lo zampino dello Zodiaco.

Molto spesso capita percorrendo le corsie del supermercato di non badare alla lista della spesa, che magari avevamo compilato con diligenza. Siamo attirati dalle novità e spesso più prodotti finiscono nel carrello pensando: “sicuramente potrebbe servire” oppure “proviamo la novità”. Altre volte passando davanti ad una vetrina, notiamo un abito e proprio non sappiamo resistere ad entrare nel negozio. Se ti ritrovi in questi profili, potresti essere un segno zodiacale fra questi di seguito. Vediamo quali sono i segni con le mani bucate.

Sono i più spendaccioni dello Zodiaco: fra questi c’è il Sagittario

Il Sagittario è uno spendaccione abbastanza anomalo. Spende e apre il portafoglio per le novità e per i viaggi. Tutto ciò che permette alle persone nate sotto questo segno di fare nuove scoperte o conoscere nuove realtà allora merita che sia speso qualche soldino. I viaggi sono la grande passione del Sagittario ma se il conto in banca piange ci sono altri modi per intraprendere straordinarie avventure: i libri e il buon cibo.

Ecco altri due generi di acquisti per gli arcieri dello Zodiaco per cui sono disposti a spendere i propri risparmi. Meno interessati alla moda e agli acquisti di gioielli.

Il Toro è l’amante del lusso

Questo segno dello Zodiaco è un amante del confort e soprattutto della qualità. Poco attento alle mode ma è un esperto conoscitore di ciò che è bello, durevole e di alta gamma. Ogni acquisto è orientato alla qualità e alla fattura del prodotto. Quando si tratta di comprare un maglioncino in cashmere o un oggetto di design per la propria casa i nati sotto questo segno non badano a spese.

I Gemelli e lo shopping per curiosità

Questo segno zodiacale ha costante necessità di stimoli, di apprendere nuove lingue, iniziare nuovi hobby. Probabilmente la costanza non è il punto forte di questo segno ma la curiosità e la voglia di apprendimento è nell’indole dei Gemelli. Saranno quindi disposti ad aprire il borsellino per acquistare workshop, esperienze come visite guidate o laboratori. Si tratta di un segno molto estroverso e molto socievole pertanto quando si dovranno offrire cene o un pizza agli amici sui Gemelli si può sempre contare. Inoltre sono anche tipi modaioli e non nascondono un certo amore per le ultime tendenze.

I Pesci: lo spendaccione romantico

Il segno zodiacale dei Pesci è noto per guardare poco al vile denaro. In effetti è il segno più disincantato e sognatore. I Pesci possono spendere per libri, musica o biglietti per il teatro. Il pianeta finanziario è un’altra dimensione per i Pesci. I nati sotto questo segno possono, se vogliono risparmiare su altro, ma mai sulla qualità del cibo. In questo caso il loro motto è poco ma buono.

Lettura consigliata

Vuoi spendere meno al supermercato o al discount? Porta con te 2 tappi per le orecchie