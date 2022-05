Noi italiani dovremmo smettere di pensare che per rilassarci dobbiamo per forza andare al mare. Certo, siamo abituati a sdraiarci sui lettini, a prendere un libro o un giornale e a dimenticarci tutti i nostri problemi prendendo il sole. Tuttavia, specialmente dalle grandi città del Nord, il mare non è troppo vicino e bisogna trovare delle alternative che ci portino a rilassare ugualmente.

Proprio per questa ragione moltissime famiglie scelgono i laghi per trascorrere delle piacevoli domeniche di relax. In particolare, vicino Milano esiste un borgo con un fascino davvero unico che si affaccia sulla sponda del lago Maggiore.

Luino

Tra Milano e altre importanti città italiane ci sono molti borghi che meritano assolutamente una visita. In provincia di Varese, però, in particolare nella parte settentrionale del varesotto esiste un borgo che si chiama Luino, di quasi quindicimila persone. La costa su cui il borgo si affaccia è molto conosciuta e apprezzata, sia dagli italiani sia dagli svizzeri. Infatti, porta il nome di Costa Fiorita proprio per l’unicità del suo clima che consente alla vegetazione di crescere rigogliosa.

Ci troviamo a pochi chilometri anche dal valico di Fornasette, che porta in Svizzera. Il borgo ha una storia millenaria dato che gli archeologi hanno trovato dei reperti romani come una necropoli e molti cippi. Nel Medioevo la cittadina si sviluppa grazie ai traffici commerciali che dalla Svizzera giungevano a Milano.

Con l’età moderna e contemporanea il borgo è rimasto fuori dal turismo di massa e si è distinto per la sua calma. Perfino il grande scrittore Hemingway lo cita nel suo capolavoro “Addio alle Armi”, in cui parla di un borgo immerso nello spacco di due montagne.

Vicino Milano esiste un borgo con un lago incantevole e una costa fiorita che piacerà a tutti

Il lago Maggiore è un lago molto più calmo e tranquillo rispetto al lago di Como e dunque è preferibile per delle gite in famiglia. Oltre alla classica passeggiata sul lungolago, però, a Luino ci sono alcuni monumenti che meritano una visita. Parliamo della Chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo, della Chiesa di San Giuseppe in cui è conservato un organo dei seicento e del Santuario della Madonna del Carmine.

Per quanto riguarda la natura, invece, e per chi ama le camminate, segnaliamo il sentiero naturalistico 3V. Una buona gita domenicale se prevede anche una camminata nella natura è ancora più bella.

Approfondimento

