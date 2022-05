È possibile trasformare un rifiuto in un dolce gustoso? Sicuramente sì, se sappiamo come riciclare i fondi del caffè! Ecco allora la ricetta sfiziosa per una colazione veloce, economica e anti spreco.

Uno scarto utile in casa, in giardino e non solo

I fondi di caffè sono tra i rifiuti che più si prestano a essere riciclati in mille modi. C’è chi li mette nel frigo o nell’auto per eliminare i cattivi odori, e chi invece li usa come detergente per i fornelli incrostati. Inoltre, buttare i fondi di caffè è un grave errore se abbiamo un giardino: possono infatti arricchire il compost e fertilizzare alcune piante, come ortensie, camelie e azalee. È ben noto anche l’uso dei fondi di caffè come prodotto di bellezza, soprattutto per preparare uno scrub fai da te utilissimo in vista dell’estate.

Ma non è tutto qui: per noi umani l’aroma del caffè è sicuramente piacevole, mentre alcuni insetti lo detestano. Dunque è una buona idea spargere i fondi di caffè nei punti della casa in cui si trovano le formiche, oppure preparare delle candele repellenti fai da te. Infine, non tutti sanno che i fondi di caffè sono anche un ottimo ingrediente in cucina. Vediamo perché.

Buttare i fondi di caffè è un errore madornale perché possiamo trasformarli in un dolce economico e perfetto a colazione

Sfruttare i fondi di caffè in cucina è un ottimo modo per insaporire le ricette senza spendere nulla. In particolare, possiamo utilizzarli per cucinare un dolce velocissimo e molto apprezzato a colazione: i pancake ai fiocchi di avena e caffè.

Ingredienti:

200 g di fiocchi d’avena;

34 g di fondi di caffè;

300 ml di latte (o bevande vegetali sostitutive del latte);

un cucchiaino di bicarbonato di sodio;

un pizzico di sale;

burro q.b.

Procedimento:

frullare i fiocchi d’avena nel mixer fino a ottenere una sorta di farina; versare in una ciotola capiente la farina di avena, i fondi di caffè, il bicarbonato e il sale; mescolare gli ingredienti e aggiungere man mano il latte; far scaldare poco burro in una padella antiaderente; versare un mestolino di composto al centro della padella; quando compaiono delle bollicine in superficie, girare il pancake; procedere così utilizzando tutto l’impasto.

Non resta che servire i pancake ben caldi con miele, sciroppo d’acero, frutta o quel che si preferisce.

Approfondimento

Per un caffè con la moka perfetto e cremoso come al bar attenzione ai 10 errori troppo comuni da evitare