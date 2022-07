La fase laterale sul titolo B&C Speakers non accenna ad allentare la morsa. Quali potrebbero essere i probabili scenari?

Passano i mesi, ma la fase laterale sul titolo B&C Speakers non accenna ad allentare la morsa. Era marzo 2022, infatti, che titolavamo 7 sono le settimane che vedono le quotazioni di B&C Speakers muoversi in laterale. Siamo arrivati a luglio e nulla sembra essere cambiato. In tutto questo periodo, infatti, le quotazioni si sono mosse all’interno del trading range 12,85 euro – 13,83 euro. Sono questi, quindi, i 2 livelli da monitorare con attenzione per le prossime settimane.

Andiamo, quindi, a vedere quali sono gli scenari più probabili nel caso di una rottura al rialzo oppure nel caso di una rottura al ribasso.

Lo scenario rialzista più probabile è indicato in figura dalla linea continua e si concretizzerebbe con una chiusura settimanale superiore a 13,83 euro. In questo caso, l’obiettivo più probabile diventerebbe area 14,65 euro (II obiettivo di prezzo). A seguire, poi, il II obiettivo di prezzo si collocherebbe in area 14,65 euro. La massima estensione del rialzo, invece, si troverebbe in area 18,95 euro (III obiettivo di prezzo).

Lo scenario ribassista più probabile è indicato in figura dalla linea tratteggiata e si concretizzerebbe con una chiusura settimanale inferiore a 12,85 euro. In questo caso gli obiettivi più probabili sono indicati dalla linea rossa tratteggiata.

Avvertenza sul titolo B&C Speakers

B&C Speakers ha una capitalizzazione di circa 140 milioni di euro. Da questo punto di vista, quindi, non ci sono particolari problemi. Se, però, si va a guardare agli scambi medi giornalieri, scopriamo che siamo su un controvalore inferiore ai 20.000 euro. Conseguentemente, con piccole somme, è possibile determinare forti escursioni di prezzo. Bisogna essere, quindi, molto prudenti per evitare di restare schiacciati dall’eccesso di volatilità delle quotazioni.

È interessante notare, però, che nonostante i volumi sottili la volatilità sul titolo si mantiene abbastanza limitata. Infatti, non risulta essere significativamente più alta del resto delle altre azioni a Piazza Affari. Tipicamente il titolo B&C Speakers si muove del +/- 3% a settimana.

Prima di concludere questa parte relativa ai volumi scambiati sul titolo, volevamo far notare una cosa che potrebbe essere interessante per chi pianifica un investimento sul titolo. Se la frazione di sedute senza scambi sul titolo è inferiore allo 0,5%, c’è un’altra categoria di sedute molto particolari. Per il 9% delle sedute, infatti, l’apertura, il massimo, il minimo e la chiusura coincidono. Ciò vuol dire che gli scambi sono concentrati solo nelle fasi di asta di apertura e di chiusura.

La fase laterale sul titolo B&C Speakers non accenna ad allentare la morsa. Quali sono i livelli da monitorare secondo l’analisi grafica?

B&C Speakers (MIL:BEC) ha chiuso la seduta del 6 luglio a quota 13,05 euro, in ribasso dell’1,51% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

