In estate beviamo molto più che in inverno ed infatti produciamo molti più rifiuti di alluminio. Questo si spiega con le numerose lattine che beviamo nella speranza di dissetarci, oltre alla tisata a base di limone e rosmarino. L’alluminio è un materiale che può essere riciclato grazie alla raccolta differenziata e che può tornare a nuova vita sotto molte forme diverse. Potremmo comunque utilizzare le lattine in modo diverso e creativo. Vediamo come.

3 idee per riciclare le lattine d’alluminio di birra e cola oltre ai soliti portapenne

Per prima cosa consigliamo di munirci di guanti in gomma abbastanza spessi perché andremo a tagliare le lattine. Prestiamo inoltre la massima attenzione a non tagliarci. Partiamo dalla nostre mongolfiere portalumini realizzate con le lattine.

Indossiamo i nostri guantoni e tagliamo la lattina con un paio di forbici trinciapollo, due centimetri sotto l’estremità superiore. Elimineremo tutta la parte circolare da cui si beve, apportando un taglio circolare due centimetri sotto a questo bordo. Ora tagliamo delle strisce larghe un centimetro in senso longitudinale, per tutto il diametro.

Otterremo così un fondo circolare e molte strisce che si aprono come petali. Prendiamo una graffettatrice da ufficio e uniamo tutte le estremità superiori delle strisce. Avremo formato così la nostra mongolfiera a cui dovremo però agganciare il cestino sottostante. Prendiamo la parte superiore della lattina che avevamo tagliato in precedenza e con un punteruolo facciamo due buchi uno di fronte all’altro nella parte della lamina laterale. Faremo passare un filo di ferro finissimo che andrà a fissarsi ad una striscia della mongolfiera. Nel nostro “finto” cestino della mongolfiera poggeremo il lumino a led. Dipingiamo poi a piacimento.

I fiori di latta

3 idee creative con cui riciclare le lattine. In parte ripeteremo il procedimento precedente, quindi apportiamo un taglio circolare circa due centimetri sotto la parte tonda superiore della lattina. Tagliamo delle strisce longitudinali come detto. Ora dipingiamo la parte interna del fondo con un colore marrone e le strisce di latta in giallo. Avremo così uno splendido girasole di latta da poggiare come centrotavola o da appendere alle finestre. Naturalmente con altri colori potremmo realizzare anche le margherite o altri fiori variopinti.

Le decorazioni vintage

Tagliamo il cappello ed il fondo della lattina. Lasceremo solo la parte di lamina centrale. Ora con un ferro da stiro la stiriamo proprio come se fosse un fazzoletto. Lasciamo raffreddare a lungo perché potrebbe scottare molto. Mettiamo un cartone ondulato su un tavolo. Poggiamo sul cartone il foglio di latta con la parte stampata rivolta verso l’alto. Con una penna disegniamo i contorni di una stella o quella di un fiore. Decoriamo, poi, l’interno della forma sempre con la punta della penna, tracciando puntini, ghirigori etc. Dovremo tenere la penna un po’ pesante in modo che dall’altro lato si formi un rilievo. Non ci resta che ritagliare la sagoma tracciata. Attenzione però: non seguiremo i contorni delineati ma ci terremo leggermente a distanza di qualche millimetro. Girando la stella, noteremo che tutte le parti tratteggiate saranno diventate in rilievo con uno splendido effetto vintage. Pieghiamo ora i bordi all’indietro in modo che la latta non tagli. Facciamo un piccolo buchino nella latta da cui passeremo il filo per appendere la nostra decorazione.

3 idee per riciclare le lattine sia d’alluminio che di birra in casa.

