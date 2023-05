Viaggio d’estate in questa località balneare dove Elton John ha comprato una splendida villa sul mare

Una meravigliosa villa immersa nel verde con una favolosa piscina e interni arredati con stile. È così la casa che Elton John ha scelto sulla costa mediterranea, lungo la riviera francese famosa per il clima invidiabile e la frizzante vita mondana, la Costa Azzurra. È qui che potremmo andare in vacanza.

Nizza è una città moderna e vivace ma nello stesso tempo elegante e sofisticata, capace di soddisfare gusti diversi e di rendere una vacanza veramente speciale. È la meta preferita non solo dei francesi ma anche di turisti italiani e stranieri, che apprezzano il clima dolce, il mare azzurro e pulito e l’atmosfera mondana che vi si respira. Non è un caso che sia stata scelta da Elton John.

Una casa degli anni ’20 ricca di fascino

La villa sul mare a Nizza non è l’unica dimora del cantante inglese. Tra le altre, pare ne abbia una anche in Italia, sull’isola della Giudecca. La casa di Nizza, stando alle indiscrezioni, è costata 6 milioni di euro. È una villa in stile mediterraneo di grande fascino, situata nella parte alta della città con affaccio sul mare.

Gli interni, 600 mq di superficie, sono inondati dalla luce che entra dalle grandi vetrate. Il cantante inglese, dopo l’acquisto, ha affidato la ristrutturazione ai designer Monique Gibson e Fred Dilger. Il risultato è una splendida dimora affrescata di giallo all’esterno, mentre all’interno dominano tinte neutre o pastello che riflettono ed esaltano la luce naturale. Gli arredi sono sofisticati e preziosi.

Viaggio d’estate in questa località amata dal Bel Mondo

Durante l’estate sono tanti i personaggi influenti del mondo dello spettacolo che affollano questa zona anche se per pochi giorni. Li si incontra sulla spiaggia, lungo la Promenade des Anglais, il lungomare, o nelle boutiques di lusso della città. Alcuni di loro sono ospiti di Elton John, nella sua splendida villa.

Vi sono stati David e Victoria Beckham, ma anche Harry e Meghan con il piccolo Archie. Uno splendido rifugio in cui godersi le bellezze della Costa Azzurra in assoluta tranquillità e in grande riservatezza.

Immergersi tra la folla dei turisti

Come fare un viaggio d’estate in questa località senza spendere un patrimonio? Nella città, accanto agli hotel di lusso, è possibile trovare tante sistemazioni economiche, come i B&B. Le spiagge sono per la maggior parte libere e ad accesso gratuito. Dei posti interessanti non solo per prendere il sole, ma anche per immergersi tra la folla di bagnanti e turisti che affollano la città. Nizza è stata italiana fino al 1860. Le tracce di questo passato rimangono nell’architettura degli edifici e negli odori del centro storico. Tra le stradine della Vecchia Nizza il profumo di caffè riempie le narici e anche quello delle spezie.

Il cuore della città merita sicuramente una visita, così come la Promenade des Anglais. Lungo questa celebre passeggiata tanto amata dai lord inglesi si incontrano tanti personaggi famosi e tanti turisti curiosi di spiare il Bel Mondo. Al centro della Promenade è situato il sontuoso Hôtel Negresco, uno degli alberghi più esclusivi al Mondo, nominato monumento storico dal governo francese. Da visitare anche il Mercato dei fiori e i numerosi musei, molti dei quali sono ad ingresso gratuito. Nizza è raggiungibile in aereo, servita dall’aeroporto Nice-Côte d’Azur che si trova alla periferia della città, ma anche in treno o in auto.