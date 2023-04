Solo 150 euro per andare al mare? Ecco le 3 città vacanziere vicine a Milano economiche ma molto amate anche da Monica Bellucci & Co

Vuoi staccare la spina dal lavoro ma non hai tanti soldi sul conto? Sei fortunato, perché di seguito scoprirai 3 mete economiche ma molto frequentante anche dai Vip.

Aprile è arrivato e porta con sé ancora un tempo da lupi. L’ondata di gelo ha travolto la Penisola e questo fa sembrare ancora troppo lontana l’estate. Nonostante questo, la stanchezza di questo anno lavorativo inizia a sentirsi e tutti stiamo già pensando alle vacanze. C’è chi vuole portarsi avanti e ha già prenotato un viaggio per l’estate. E poi c’è chi preferisce focalizzarsi prima su piccoli weekend da trascorrere fuori porta. Sicuramente una buona idea per vivere giornate di relax è visitare alcuni dei bellissimi giardini che abbiamo in Italia, pieni di fiori colorati ed una vegetazione incredibile. Oltre a queste piccole gite giornaliere, però, potremmo anche goderci dei piacevoli weekend al mare, rimanendo pur sempre vicino a casa.

Oggi prenderemo come riferimento una delle città più dense di popolazione d’Italia, ovvero Milano. Da qui si può partire all’avventura, puntando fantastiche mete vacanziere e affacciate sul mare. Scopriremo che, anche chi ha paura di spendere troppo, dovrà assolutamente ricredersi, per un motivo molto semplice. In queste stupende città marittime si riesce a trascorrere una minivacanza di 3 giorni anche con meno di 200 euro. Nonostante siano luoghi economici, però, sono molto amati anche dalla bellissima Monica Bellucci, l’attrice italiana più famosa di Francia.

Solo 150 euro per andare al mare? Confronta i prezzi di queste 3 località con mare da favola e prezzi alla portata di tutti

Mutuo, affitto, assicurazione, bollette e chi più ne ha, più ne metta. La vita sembra un equilibrio precario tra le spese da pagare, e spesso starci dentro può diventare davvero difficile. In un quadro simile, ciò che si taglia subito sono i piaceri della vita, come l’uscire a mangiare fuori o l’andare in vacanza. Eppure è sbagliato farlo, perché basta davvero poco per prendersi una vera pausa di relax.

Anche i più tirchi si ricrederanno quando scopriranno quando si spende in 3 località della Riviera Francese, anche nota come Costa Azzurra. Uno dei luoghi più amati da Monica Bellucci è sicuramente Nizza, luogo che offre possibilità per tutte le tasche. A Nizza, infatti, potremmo trovare degli hotel superlusso di oltre 4 stelle, ma anche delle sistemazioni oltremodo economiche. Scegliendo B&B o case gestite da privati, potremo arrivare anche a spendere solo 155 euro, un prezzo davvero da rimanere a bocca aperta.

Il lusso a portata di tutti

Monica Bellucci e l’ex marito Vincent Cassel, ai tempi del loro matrimonio, amavano trascorrere le loro giornate in diverse località marittime francesi. Con le figlie Deva e Léonie, infatti, erano particolarmente amanti della vita di Nizza, ma non solo. Un’altra località francese a dir poco bellissima, e a poco più di tre ore d’auto da Milano, è Mentone. Attaccata a Ventimiglia e ai borghi liguri, Mentone è una città coloratissima, che si affaccia direttamente sul mare. A detta dei beninformati, anche questa era una delle città più amate dagli ex coniugi Cassel, per i colori e per la vita serena e di grande benessere. Anche a Mentone si possono trovare prezzi concorrenziali: una camera in hotel per due persone può costare anche 280 euro, pari a 140 euro a testa.

Concludiamo con Antibes, in cui potremo trovare camere a circa 110 euro a testa per tre notti. Anche in questo caso i prezzi sono concorrenziali, e potremmo goderci un assoluto mare azzurro e una calma senza pari. Insomma, vuoi spendere solo 150 euro per andare al mare? Corri subito a prenotare la tua camera in uno di questi meravigliosi luoghi.