Per viaggiare lontano dalla massa proviamo questo giro in treno tra montagne, borghi pittoreschi e un lago

Le vacanze all’insegna del divertimento e del relax si stanno avvicinando. Tra le mete proviamo questo viaggio in treno tra Domodossola e Locarno.

Il ponte del 2 giugno si sta avvicinando e per tanti sarà il momento ideale per concedersi una piccola vacanza. Si potrà scegliere l’Europa, con le meravigliose Dublino o Cracovia, ma anche l’Italia saprà offrirci una incredibile bellezza. Tra le mete più gettonate in Italia troviamo le città d’arte come Firenze o Roma, ma anche Napoli, Milano e la bellissima Torino. Non tutti, però, avranno voglia di tuffarsi nella bolgia di turisti che affolleranno le grandi città.

Per tutti questi, tuttavia, esistono delle valide alternative immersi nella tranquillità della natura. Tra queste un bel giro della Val Vigezzo, in Piemonte . Tra le attrazioni più belle troviamo la ferrovia Vigezzina, una linea a scartamento ridotto che collega Domodossola e Locarno. L’entrata in funzione risale al 1923 e da allora, nonostante diverse difficoltà, ha sempre svolto egregiamente il suo lavoro. La sua importanza, infatti, non è solamente turistica ma anche di collegamento tra Italia e Svizzera.

Un viaggio su questa ferrovia ci permetterà di scoprire paesaggi incredibili ricchi di natura e piccoli borghi. Si potrà anche scendere a visitare alcuni di questi borghi come, per esempio, Santa Maria Maggiore. Un piccolo paese caratterizzato da case colorate e da interessanti musei come quello sugli spazzacamini. Proseguendo nel viaggio si arriverà alla tappa finale, Locarno, affacciata sul Lago Maggiore. Un piccolo centro molto affascinante che saprà offrirci tanti monumenti diversi, da quelli religiosi ai civili. Tra i primi la collegiata di Sant’Antonio Abate, risalente al XIV secolo e la Chiesa di San Francesco della metà del ‘500. Da citare, ancora, la Chiesa di Santa Maria in Selva in stile romanico tardogotico, consacrata nel 1424. Al suo interno ritroviamo affreschi degni di nota.

Tra i monumenti civili, invece, troviamo quelli nella città vecchia come la Casorella, edificio costruito al posto del castello. All’interno notevoli le decorazioni nel salone d’onore e gli stucchi della loggia. Per gli amanti dell’arte si consiglia un giro all’interno della Pinacoteca, dove si potranno ammirare decine di tele. Un bel viaggio alla scoperta di posti diversi dal solito che riusciranno a farci innamorare.

Info su orari, costi e modalità di acquisto dei biglietti

Chi deciderà di effettuare un viaggio in treno da Domodossola a Locarno avrà a disposizione diversi orari. Le corse, infatti, sia all’andata che al ritorno sono frequenti e potranno soddisfare diverse esigenze. Il percorso completo a/r costerà 25 euro e sono disponibili diverse offerte anche per agevolare le famiglie.

Per acquistare il biglietto si potrà procedere online oppure direttamente in biglietteria a Domodossola. Quindi, per viaggiare lontano dalla massa proviamo questo giro in treno.