Come mettere la stola su un vestito da cerimonia? Ecco 3 consigli per essere l’invitata perfetta 

Si è aperta la stagione dei matrimoni ma non fa ancora così caldo per gli abiti scollati? La stola è la soluzione, sia per ripararsi dal freddo che per coprirsi per le cerimonie religiose. Ma come metterla per esaltare il look?

La stola non è solo quell’accessorio che bisogna sempre portarsi dietro per ogni evenienza quando si va ad un matrimonio. Se scegli quella giusta e la abbini al tuo abito può diventare quel tocco in più che fa la differenza. Ma quale è la più adatta? Meglio quelle in seta, quelle in chiffon o ci sono alternative che non conosci? E soprattutto come indossarla senza coprire il tuo stupendo outfit e renderla un dettaglio chic? Vediamolo insieme!

Come mettere la stola su un vestito da cerimonia per la sera o in chiesa

La stola è quell’accessorio senza tempo multiuso che se indossata nel modo giusto esalta il tuo look. Non basta abbinarne i colori per farla sembrare parte del tuo outfit. Prima di tutto, pensa al tuo abito, se è un tubino abbastanza semplice puoi sceglierne una ricamata e ad effetto. Stupende quelle in seta ricamate che diventano le protagoniste dell’outfit. Al contrario, se l’abito è già più elaborato di suo meglio optare per una stola in chiffon semplice. È questo uno dei dettagli che fa la differenza e ti farà essere l’invitata perfetta che tutti invidieranno. Occhio alla lunghezza,

E se la stola è troppo banale e non vuoi sfigurare? Eccoti un consiglio che lascerà tutti a bocca aperta, assicurato. Scegli una stola che si abbina al tuo abito, di una forma piuttosto stretta e abbastanza lunga. Fai un taglio centrale, per creare un’apertura dove inserire la testa e voilà. Ti consiglio di far rifinire l’apertura dalla sarta per evitare che si sfili, ma avrai creato una sorta di mantellina. Poca spesa e massima resa, soprattutto se hai qualche vecchia stola che ti ha stufato.

Si può mettere sulle tute jumpsuit?

Assolutamente sì, soprattutto ora che le tute sono di grande tendenza come outfit da invitate ai matrimoni. Le tute jumpsuit sono così popolari che tanti brand le inseriscono sempre nelle loro collezioni da cerimonia. Un esempio, la stupenda tuta Imperia di Atelier Emé, uno degli outfit più belli che puoi scegliere. Una delle soluzioni se non sai come vestirti ad un matrimonio primaverile.

Quindi, ecco qualche consiglio su come mettere la stola su un vestito da cerimonia con stile. Che poi la stola è sicuramente un ottimo modo per coprirsi quando si hanno vestiti troppo scollati. Ma chi l’ha detto che non puoi abbinare un bellissimo blazer al tuo vestito super elegante? Ce ne sono tantissimi modelli che fanno risaltare gli abiti senza risultare banali.

