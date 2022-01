La moda, si sa, propone ciclicamente capi e accessori simili. Ogni anno tornano in voga tendenze del passato, che dal dimenticatoio vengono portate nuovamente alle luci della ribalta.

Stesso discorso si può fare per quanto riguarda la moda dei capelli. Basta guardare le passerelle delle principali case di moda per rendersi conto di come le tendenze del passato ritornino spesso per poi scomparire e spesso ritornare dopo un ventennio.

Oggi, perciò, parleremo di un fermaglio per capelli che è sempre più presente sulle teste di chi segue la moda, infatti, ritorna con furore dal passato questo accessorio semplice ma molto particolare, vediamo di cosa si tratta.

Un modo semplice per creare acconciature di classe

In molte di noi preferiscono lasciare i capelli sciolti, perché non sanno come realizzare delle acconciature raccolte. In realtà, basterebbe conoscere alcune semplici tecniche per realizzare senza andare dal parrucchiere alcune pettinature davvero eleganti e di classe.

Se vogliamo un aspetto formale ed elegante, dovremo sempre preferire i capelli raccolti o semi raccolti e mai sciolti e fluenti. Basta usare forcine e alcuni accessori per ottenere dei raccolti e semi raccolti davvero belli.

In particolare, possiamo ottenere un risultato all’ultima moda con un accessorio vintage che molti di noi possiedono ma che non hanno usato perché pensavano fosse fuori moda. Ora andremo alla scoperta di questo accessorio che sta ritornando sulle teste di chi segue le tendenze.

Ritorna con furore dal passato questo accessorio per capelli già amatissimo dalle nostre nonne che in molte abbiamo in casa

Chi ha visto le ultime passerelle delle più famose case di moda, avrà notato come sono tornate alla ribalta alcune acconciature degli anni passati, in particolare quelli dell’inizio del secolo.

Per esempio sembrano più popolari che mai i pettinini per capelli che le nostre nonne usavano per fermare i capelli. Questi accessori erano spesso realizzati in materie plastiche o in osso, in tartaruga o in madreperla. Perfetti per fermare i capelli raccolti o quelli sciolti, i pettinini danno un tocco retrò e uno stile vintage che non sembra essere mai stato più alla moda.

Basterà andare a frugare nei cassetti delle nostre nonne e troveremo sicuramente alcuni esemplari interessanti. Non dovremo fare altro che indossarli al posto di forcine e pinzette con un tocco di lacca e otterremo uno stile unico e alla moda.

Approfondimento

Per mascherare i capelli grassi e sporchi dobbiamo provare queste semplicissime acconciature