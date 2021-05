Lo sappiamo bene, viaggiare in camper può essere bellissimo. Questo mezzo ci permette infatti di scoprire luoghi da sogno lontani dalle solite mete turistiche risparmiando su vitto e alloggio. Pochi modi di viaggiare ci regalano così tanta libertà! Ci sono però dei lati negativi. Il camper può infatti trasformarsi, purtroppo, in una trappola mortale se non facciamo attenzione.

Niente paura però, se partiamo preparati i rischi saranno minimi. Per questa ragione, però, dobbiamo munirci di tutto l’occorrente per partire in piena sicurezza. In un precedente articolo ProiezionidiBorsa ha ricordato ai suoi lettori camperisti di un oggetto che non deve mancare in nessun camper. Oggi ne scopriremo un altro di fondamentale importanza.

Spazi ristretti

Viaggiare in camper può diventare estremamente pericoloso se non acquistiamo questo strumento che può veramente salvarci la vita quando meno ce l’aspettiamo. Un camper è una vera e propria casa in miniatura. Le sue piccole dimensioni lo rendono perfetto per viaggiare, ma hanno anche i loro lati negativi.

È infatti importantissimo respirare bene in questo spazio. Per sua natura, però, il camper è anche munito di bombola del gas e fornelli. Ciò provoca un aumento di rischi che dobbiamo essere pronti a cogliere per stare al sicuro.

Uno strumento fondamentale

Ecco perché è importantissimo munire il nostro camper di un rilevatore di gas. In commercio ne esistono di diversi tipi. Alcuni sono rilevano solo il monossido di carbonio, mentre altre ci avvertono anche in caso di fughe di gas dalla bombola. Soprattutto quando dormiamo, è importantissimo accorgerci in tempo di un eventuale problema. Un perdita di gas o la presenza di monossido di carbonio possono infatti essere pericolosissimi per la nostra salute e per il camper stesso. Ecco perché viaggiare in camper può diventare estremamente pericoloso se non acquistiamo questo strumento che può veramente salvarci la vita.

Nel caso in cui si acquisti un rilevatore a batterie è inoltre importante cambiare le pile non appena queste si scaricano in modo da non restare senza protezione. I diversi gas, inoltre, hanno pesi diversi e quindi possono accumularsi in aree diverse del camper. Il consiglio è quindi quello di acquistare due rilevatori e posizionarli nelle aree in cui tendono ad accumularsi il gas e il monossido di carbonio seguendo le istruzioni.