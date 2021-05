Poche cose riescono a rappresentare i sapori e gli odori di un pranzo della domenica in famiglia come una deliziosa pasta al forno. Soprattutto nel nostro Paese infatti la pasta è molto più che un semplice alimento. In molti casi rappresenta la possibilità per stare insieme alle persone che si amano, condividendo con loro un gustoso pasto. Come tutti sanno la si può cucinare in molti modi. Oggi si parlerà di quella cotta al forno, ed in particolare di come evitare uno sbaglio molto comune quando la si cucina. Infatti per portare in tavola una pasta al forno cremosa, scrocchiante e indimenticabile attenzione a questa insidiosa distrazione.

Apparentemente facile

Come i più esperti di cucina sapranno, ma non solo, quando un piatto sembra relativamente semplice da preparare non vuol dire che sia altrettanto privo di insidie e passaggi cruciali. Del resto è molto più probabile sbagliare una ricetta semplice, piuttosto che una notoriamente complicata. Questo appunto perché quando si seguono pochi e semplici passaggi si tende a rilassarsi. Ma è proprio in questi casi che si fanno gli errori più grossolani. A tal proposito, eccone svelato uno. Difatti per portare in tavola una pasta al forno cremosa, scrocchiante e indimenticabile attenzione a questa insidiosa distrazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

La pirofila

Quello di cui si parla oggi è uno sbaglio diffusissimo, che almeno una volta tutti avranno commesso. Che sia per distrazione o per altri motivi, poco importa. È necessario sapere che se si va ad infornare la pasta dimenticandosi di questo piccolo ma fondamentale step, sarà molto difficile recuperare. Ci si riferisce al condimento della pirofila. Ovvero al passaggio cruciale che prevedere l’applicazione di burro su tutto il perimetro del contenitore o, in alternativa, di olio d’oliva.

Sicuramente per molti potrà sembrare uno step poco importante o addirittura scontato. Eppure non solo assume una grande importanza, ma non farlo è un errore a tutti gli effetti. Sotto due aspetti in particolare. In primo luogo sulla consistenza della pasta, in quanto una volta uscita dal forno sarà impossibile da staccare dalla teglia. Ritrovandosi così a presentare un piatto non uniforme e per nulla compatto. Il secondo invece riguarda il condimento. Il burro infatti, ma anche l’olio, in cottura va ad amalgamarsi con i sapori dell’intero piatto. Se non presente dunque, farà notare di certo la sua assenza.