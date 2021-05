La nostra sicurezza è la cosa più importante e anche in vacanza non dobbiamo mettere a rischio la nostra vita. È infatti importante che il nostro camper sia munito di tutti gli strumenti adatti e in grado di proteggerci. Tra questi ne spicca uno in particolare che è utilissimo. Ecco l’oggetto che non dovrebbe mancare mai nel nostro camper, ma anche a casa, perché può salvare la vita a noi e alla nostra famiglia.

I pericoli in camper

I camper vengono costruiti in piena sicurezza. La loro stessa natura li rende però potenzialmente pericolosi. Sono ad esempio spesso costruiti con elementi in legno, sono pieni di stoffe e tessuti e oggetti in poco spazio. Tutti ciò rende una potenziale fiamma libera in un camper molto pericolosa.

Un incendio in camper può propagarsi molto velocemente e in poco tempo il nostro mezzo può essere carbonizzato. Il rischio più grande però non è quello di perdere il nostro camper, ma di venire coinvolti nell’incendio. Per questa ragione è di fondamentale importanza munire il proprio camper di almeno un estintore.

Uno strumento utilissimo

L’estintore è di fondamentale importanza. Ma dove collocarlo? In caso di incendio non avremo tempo di aprire gavoni e cassetti. L’estintore deve essere quindi ben visibile a portata di mano. Il consiglio è quello di usare due estintori mettendoli nelle due aree più frequentate e più lontane tra loro del camper. Così potremo raggiungere un estintore in ogni caso anche se le fiamme bloccano l’accesso a un’area del camper. In linea di massima, quindi, è importante avere un estintore all’ingresso e uno dietro il sedile o sotto la mansarda.

In questo modo potremo proteggerci dalle fiamme anche se siamo nel letto. È anche importante sottoporre gli estintori a controlli periodici per assicurarci che questi funzionino. Se però l’incendio è troppo diffuso e indomabile è importante mettere al sicuro noi stessi e la nostra famiglia senza cercare di salvare il camper. Ecco l’oggetto che non dovrebbe mancare mai nel nostro camper, ma anche a casa, perché può salvare la vita a noi e alla nostra famiglia. Un ultimo consiglio: anche se questo articolo è dedicato ai camper è importante avere un estintore anche in casa. Le fiamme possono essere estremamente pericolose anche in case di mattoni e muratura.