Purtroppo viaggiare fuori dall’Italia è difficile al giorno d’oggi, ma questa è l’occasione giusta per riscoprire le bellezze del nostro Paese. L’Italia è senza dubbio celebre per alcune città e centri turistici, ma ci sono anche borghi minori che meritano una visita. Tra questi ne spicca uno perfetto per staccare la spina immersi nella natura. Ecco perché la perfetta destinazione per un tranquillo weekend in camper è questo incantevole borgo di montagna tra i più belli d’Italia.

Un gioiello delle Alpi

Parliamo di un borgo, anzi, di più borghi che vanno a comporre il comune di Pontechianale in Val Varaita in Piemonte. Il comune sorge a più di 1.600 metri di quota e, nonostante le piccole dimensioni, offre moltissime attrattive. È inoltre a pochi passi dalla Francia e quindi una tappa perfetta per chi, magari in futuro, vorrà viaggiare anche all’estero. Pontechianale sorge inoltre nel bosco dell’Alevè, il bosco di pini cembri più grande d’Italia.

Da qui partono moltissime escursioni alla scoperta del bosco e delle montagne circostanti. Questi trekking sono perfetti per gli amanti dell’aria aperta e per chi non vede l’ora di fermarsi nei rifugi e mangiare polenta.

Un borgo unico

Sono tre le tappe da non perdere a Pontechianale. Nella frazione Castello sorge la diga che ha dato vita negli anni ‘50 a un bellissimo lago. Durante la bella stagione le sue acque sono perfette per fare il bagno o andare in pedalò. Lungo le sue rive è invece possibile prendere il sole ammirando le montagne circostanti. D’inverno è inoltre possibile sciare nelle vicinanze del lago. Il cuore del comune è Pontechianale, che offre diverse soluzioni per i camperisti che vogliono parcheggiare il camper.

La visita non sarebbe però completa senza fare un salto a Chianale. Questa frazione ospita un museo ma è famosa soprattutto per la sua bellezza. Non a caso è entrata nella lista dei Borghi più Belli d’Italia. Quando abbiamo voglia di una gita non dimentichiamoci quindi di Pontechianale: la perfetta destinazione per un tranquillo weekend in camper è questo incantevole borgo di montagna tra i più belli d’Italia.