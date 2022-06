Fino a 4.500 euro al mese per un’offerta di lavoro in Svizzera aperta solo a questi candidati

Sogniamo di avere un’avventura lavorativa fuori dall’Italia e ben pagata? Allora questa posizione in Svizzera potrebbe essere una vera e propria opportunità. Sono in tutto 40 i posti di lavoro disponibili, divisi per più profili. C’è tempo fino al giorno 22 luglio 2022 per inviare la candidatura per mezzo posta elettronica ai contatti dei referenti.

I 40 posti di lavoro con stipendio fino a 4.500 euro al mese riguardano il settore alberghiero. In particolare, le risorse selezionate verranno impiegate presso 2 hotel situati nelle città di Lucerna e Paradiso, rispettivamente 35 nel primo e 5 nel secondo.

Le posizioni aperte nel dettaglio

Scopriamo le opportunità lavorative su Lucerna. Si ricercano 5 candidati nel ruolo di portiere d’albergo, impiegato nell’accoglienza e nell’assistenza dei visitatori e nella manutenzione di alcuni spazi comuni. Inoltre, le strutture cercano anche 5 camerieri ai piani, con la responsabilità del decoro e della pulizia delle aree dell’hotel, come camere, ascensori e scale. Seguono 5 commis de rang che, sotto le istruzioni dello chef de rang, si occuperanno di servire i piatti, apparecchiare e sparecchiare. 5 commis di cucina, poi, offriranno aiuto agli chef capipartita.

Si selezionano 5 candidati aventi i requisiti minimi per ricoprire il ruolo di chef de partie e diventare responsabili di uno specifico settore. Fra questi, troviamo i reparti di carne, verdure e pesce. E ancora, 5 demi chef de rang avranno il compito di garantire gli standard di servizio. 5 chef tournant sostituiranno gli altri chef durante congedi e assenze, pertanto dovranno essere in grado di svolgerne le mansioni annesse.

Su Paradiso si ricercano 5 chef de rang, le cui mansioni previste sono già state riportate sopra. Per quanto riguarda i requisiti, è comune a tutti i profili la richiesta di almeno 3 anni di esperienza pregressa nel ruolo. Più in generale, come titolo di studio è richiesto il possesso di un diploma di scuola media superiore. Nel caso di commis e chef è richiesto specificatamente un diploma di istituto alberghiero. Chiudono il quadro la conoscenza dell’italiano e dell’inglese.

Fino a 4.500 euro al mese per un’offerta di lavoro in Svizzera aperta solo a questi candidati

Gli interessati potranno inviare candidatura agli indirizzi dei referenti, allegando curriculum vitae e lettera di presentazione. Il tipo di contratto previsto è a tempo determinato della durata di 3 mesi e rinnovabile. Non lasciamoci sfuggire, pertanto, l’opportunità di guadagnare fino a 4.500 euro al mese.

