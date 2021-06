Recentemente abbiamo potato gli ulivi. Un po’ in ritardo, in effetti, ma la coda per assicurarsi i giardinieri in questo periodo è più lunga di quelle delle vaccinazioni. E, quasi per caso, è spuntato il discorso degli afidi e dei parassiti delle piante. Queste eterne piaghe del nostro amato verde di casa. Via per sempre parassiti e afidi dalle piante di casa con un sistema naturale e salutare figlio della biodiversità e delle leggi della natura: le uova di coccinella. Sì, proprio quel grazioso insetto multicolorato, che secondo la leggenda, porta anche fortuna. E, la porterà sicuramente anche al nostro giardino, seguendo questi suggerimenti preziosi.

Le più amate dai bambini con le farfalle

Le coccinelle rappresentano nel mondo della cultura infantile un simbolo bello e felice. I nostri bimbi amano le farfalle e le coccinelle. Tanto da disegnarle spesso. Cosa che, per chi non lo sapesse, significa anche serenità del bimbo che le disegna. Ma, questo è un altro discorso. Tornando a noi e al nostro orto, l’importanza delle coccinelle è fondamentale. Si nutrono infatti di molti insetti e parassiti assolutamente dannosi. Via per sempre parassiti e afidi dalle piante di casa con un sistema naturale e salutare figlio della biodiversità e delle leggi della natura. È una delle regole dell’agricoltura biologica. Niente prodotti chimici, via libera alle colonie di coccinelle.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XSweep Up, il nuovo robot che pulisce la tua casa in un attimo SCOPRI IL PREZZO

Sono ghiotte di afidi

Se gli afidi si divertono a devastare le nostre piante, cacciamoli con le coccinelle, che sono ghiotte di loro. Come fare dunque a colonizzare il nostro giardino? È assolutamente semplicissimo: acquistandole in forma di uova e larva. Aspettando poi che crescano e facciano il loro dovere. Possiamo acquistarle nei vivai e nei negozi specifici di prodotti agricoli, come i consorzi e le cooperative. Per evitare di sprecare soldi, acquistiamo un certo numero di uova, data la mortalità abbastanza alta. Ma, i venditori ce lo consiglieranno certamente. A quel punto, avremo un sistema di intercettazione e distruzione di afidi e parassiti, degno della miglior contraerea esistente in campo militare.

Approfondimento

È incredibile come la natura ci regali un eccezionale antiparassitario in grado di proteggere le nostre piante a costo zero