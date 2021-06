La prossima volta che faremo una passeggiata in campagna, ricordiamoci di raccogliere le ortiche. Abbiamo visto in passato, quanto bene facciano alla nostra salute i suoi decotti. Non solo, perché questa pianta, così antipatica, è protagonista in cucina di un risotto davvero gustoso. Ma, è incredibile come la natura ci regali un eccezionale antiparassitario in grado di proteggere le nostre piante a costo zero. Parliamo proprio dell’ortica, nostro alleato numero 1 nella lotta ai parassiti delle piante. In special modo contro gli afidi.

La forza degli afidi

Riconoscere gli afidi non è poi così difficile nemmeno a occhio nudo. Presentano una caratteristica forma del corpo a uovo, di colore giallo, nero e verde. Alcuni sono alati, altri no. Purtroppo, si riproducono talmente velocemente, che se non interveniamo in tempo, devasteranno tutto il giardino.

Potremmo tranquillamente paragonarli alle cavallette o alle locuste. L’azione devastante di questi parassiti si concentra sulla linfa della pianta, di cui si nutrono. Andando, così a portarle via tutti i nutrienti necessari alla crescita. Ma, i guai non finiscono qui, perché questi odiosi parassiti attirano anche dei virus in grado di attaccare ulteriormente tutto il nostro verde.

Come intervenire con le ortiche

È incredibile come la natura ci regali un eccezionale antiparassitario in grado di proteggere le nostre piante a costo zero, eliminando proprio gli afidi. Se finora abbiamo visto le ortiche come delle piante in grado di pungerci, d’ora in poi cambieremo idea. Ci basterà infatti creare semplicemente uno spray a base di acqua e foglie fresche di ortica.

Consigliamo circa 300 grammi di foglie fresche, unite a un litro d’acqua.

Prepariamo una soluzione che preveda la macerazione delle foglie e la loro immersione in acqua per circa 5/ 6 giorni.

A questo punto filtriamo e inseriamo in un dosatore dotato di spruzzino. Andremo direttamente a nebulizzare sulle foglie invase dagli afidi. Che, a questo punto, non avranno più scampo.

