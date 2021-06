Tutti desiderano fare una vacanza in un’isola da sogno. Molti scelgono di vivere in una piccola isola in mezzo al mare. Ma quanti veramente hanno mai lontanamente immaginato di possedere un’isola e magari in mezzo al lago davanti a una città? Eppure se qualcuno ha questo sogno lo può realizzare. Molti non ci crederanno ma in Italia davanti a una grande città c’è in vendita un luogo inimmaginabile dove abitare. Questo luogo è proprio un’isola.

Nel mondo ci sono molte le isole possedute da privati. Sono isole piccole e molte di queste sono messe in vendita. C’è un sito web americano specializzato nella vendita o nell’affitto di questi luoghi da sogno. Tra queste da qualche tempo compare anche un’isola italiana, l’isola Viscontea. L’isola è sul lago di Como, sulla parte dove questo diventa fiume Adda ed è di fronte alla città di Lecco. Da qualche tempo è in vendita e la cifra richiesta è tutto sommato abbordabile. L’isola è in vendita per 1.896.500 dollari (così si legge sul sito), pari a 1,56 milioni di euro al cambio attuale. Con la stessa cifra si compra un attico nel centro di una grande città metropolitana italiana.

Molti non ci crederanno ma in Italia davanti a una grande città c’è in vendita un luogo inimmaginabile dove abitare

L’isola sembra uscita da un libro delle fiabe. È completamente circondata dalle acque del fiume Adda, ma è molto vicina alla riva e quindi all’abitato di Lecco. In particolare alla zona di Pescarenico. C’è un grande castello, con una torre ed in parte è ricoperta da un bosco. In origine si pensa che fosse utilizzata come fortino di difesa. Attualmente è disabitata da diversi decenni.

Chi cerca dimore particolari e di prestigio, questa è un’occasione unica e irripetibile. L’isola è lunga circa 110 metri e larga 30 metri nel punto più ampio. La distanza dalla terra ferma nel punto più vicino è di appena 11 metri. Possiede un pontile e un attracco, ma è prova di qualsiasi collegamento con la terra ferma.

Totale privacy

Non si può costruire un ponte per le auto, anche se è possibile costruire un ponte pedonale. Ma, a pensarci bene, è proprio il fatto di essere isolati che la rende così interessante. Una struttura d’epoca storica in totale privacy. Invece di isolarsi su un attico in città, ci si può isolare (è proprio il termine adatto), su un’isola davanti all’abitato. Molti alla sera rientrano nel loro attico oppure nella loro villa. Ma quanti possono dire di potere rientrare nella propria isola dopo una giornata di lavoro?

Approfondimento

Anche questa casa è molto particolare. Ha 2 camere una cucina e un bagno ed è un’abitazione che costa appena 8.000 euro