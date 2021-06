In queste ore conviene controllare l’applicazione IO poiché all’interno qualcuno di noi troveranno qualcosa di spiacevole. Infatti nell’app IO potrebbe apparire un messaggio da non sottovalutare in funzione del supercashback da 1.500 euro.

PagoPa ha passato a setaccio tutte le transazioni fatte e ora punta a scoprire i furbetti. Infatti, una platea di italiani pur di ottenere il supercashback, ha effettuato movimenti sospetti frazionando pagamenti in modo da ottenere un punteggio elevato per intascare i 1.500 euro. Ricordiamo che questa opportunità è aggiuntiva al rimborso del 10% su massimo 50 transazioni nei primi 6 mesi dell’anno.

Dunque coloro che hanno fatto i furbetti effettuando micro-pagamenti presso lo stesso esercizio commerciale hanno le ore contate. Dunque il lavoro sottile per raggiungere un numero alto di transazioni è stato scoperto e ora il gestore del servizio chiede il conto.

Come scoprire i furbetti

PagoPa ha messo in essere un sistema informatico capace di far incrociare vari dati. Ebbene a fronte di irrisorietà dell’acquisto, numero elevato di transazioni irrisorie, ricorrenza e sempre presso lo stesso luogo suona l’alert.

I furbetti avevano escogitato un piano diabolico: fare pagamenti sempre lo stesso giorno, presso la stessa attività commerciale a breve termine e per pochi euro.

Dunque ora PagoPa conosce perfettamente i furbetti del cashback e li sta contattando uno ad uno tramite un messaggio nell’App IO.

Cosa deve fare il furbetto del cashback

Collegandosi alla piattaforma, l’utente troverà un messaggio con una richiesta di chiarimento da esplicare entro sette giorni. Di conseguenza il contribuente deve compilare un modulo e inviarlo al Ministero dell’Economia. Nel caso in cui non si provvede a dare spiegazioni, la società gestore del cashback provvede a cancellare automaticamente le transazioni poco corrette. Di conseguenza l’utente scalerà nella classifica del supercashback e parallelamente cambierà anche il numero di transazioni per ottenere il rimborso standard.

Quante transazioni sono anomale?

Nell’app IO potrebbe apparire un messaggio da non sottovalutare in funzione del supercashback da 1.500 euro. Per onestà intellettuale non bisogna fare di tutta un’erba un fascio. Solo lo 0,2% delle transazioni sono sospette, perciò il fenomeno è ampiamente marginale.

Però chi ha tentato di mettere in atto uno stratagemma per ottenere un profitto non dovuto giustamente deve essere scoperto.