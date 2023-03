Cucinare con il forno gratis: l’ora migliore per risparmiare sulle bollette e il trucco per gestire ogni minuto in modo efficace con un bottone

Cucinare con il forno sta diventando sempre più costoso sulla bolletta? Potresti arrivare a farlo quasi gratis considerando due aspetti: l’orario e un pulsante. Il primo si riferisce alle fasce orarie migliori in cui si può risparmiare nella bolletta della luce. Invece, il secondo, si tratta di un segreto che permette di gestire il tempo nel migliore dei modi semplicemente con un bottone. Scopri di più.

Cena in forno veloce? O semplicemente l’obiettivo è quello di mangiare meglio senza pagare tanto l’energia elettrica? Cucinare ci piace ma anche mangiare, per questo siamo entusiasti quando prepariamo i cibi, soprattutto in forno: buonissimi.

“Spegniamo il forno 5 minuti prima e usiamo il calore residuo per portare a termine la cottura”. È il blog Fatto in casa da Benedetta, che tutti conosciamo, il quale fornisce questo consiglio. Ma noi oggi ci concentriamo su altro, indagando su altri trucchi mai visti prima.

La bolletta dell’energia elettrica è sempre più un problema oggigiorno. Allo stesso tempo, cucinare in forno è salutare e consente di avere piatti gustosi. Come risparmiare allora? La gestione del tempo e gli orari sono i principi numero uno da tenere a mente per risparmiare sulla bolletta della luce e cucinare in forno quasi gratuitamente. Ecco di seguito prima le fasce orarie e poi il bottone di impostazione.

Cucinare con il forno gratis: fasce orarie migliori per la bolletta

Gli orari migliori per risparmiare quando si cucina con il forno ma anche con gli altri elettrodomestici vanno dalle 20:00 di sera alle 6:00 del mattino, che corrisponde alla fascia orarie F3, ossia quella considerata fuori punta. Continuano, generalmente:

Fascia F1: dalle 8:00 alle 18:00 (ora di punta, meglio evitare di accendere il forno e cucinare);

Fascia F2: dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 22.

Il magico pulsante di impostazione per risparmiare sulla bolletta quando si cucina con questo elettrodomestico

Sembrerà banale ma non tutti ci pensano: il bottone del forno in questione è il timer. Quest’ultimo aiuterà a gestire ogni secondo senza sprecare energia elettrica, quindi risparmiando sulla bolletta. E poi, il pulsante “ventilato” aiuta ad ottenere tempi di cottura più brevi.

Per finire, pone l’accento sul forno anche il sito web Greenme, secondo il portale: “Per ridurre il consumo di energia. Basta spegnerlo circa un quarto d’ora prima della fine del tempo di cottura pianificato e lasciare la pietanza in forno, che continuerà a cuocere grazie al calore. Così facendo è possibile risparmiare circa 0,35 kWh.”

Ecco scoperto come cucinare con il forno gratis in modo efficace, considerando un solo pulsante e scegliendo il migliore orario per risparmiare sulla bolletta: è così che si potrebbe usare il forno in cucina gratis.