Il particolare del Commissario Ricciardi sfuggito a molti spettatori: la relazione amorosa con Enrica finisce prima di iniziare?

La seconda stagione del Commissario Ricciardi era attesissima in TV da tanti affezionati. Ad inchiodare i telespettatori non solo i casi da risolvere avvincenti, ma soprattutto la vita privata di Luigi Alfredo Ricciardi. D’altronde sul fronte sentimentale il nostro protagonista vive vicende davvero travagliate. L’ultima puntata andata in onda ha fatto fare dei passi in avanti verso l’amata Enrica, eppure c’è stato qualcosa che lascerebbe presagire un esito imprevedibile. Ecco il piccolo dettaglio che pochi fan hanno notato e cosa annuncia: nuove carte in tavola potrebbero far fare dei passi indietro all’agognata coppia.

La seconda puntata della seconda stagione del Commissario Ricciardi, personaggio di Maurizio De Giovanni, ha inchiodato allo schermo più di 3 milioni e mezzo di spettatori, secondo i comunicati Rai. Indubbiamente è uno degli appuntamenti televisivi più attesi, sebbene nella medesima serata vi sia anche il seguitissimo Grande Fratello VIP con le sue sorprese.

I colpi di scena però certo non mancano neanche nella serie Rai che continua a tenere col fiato sospeso, soprattutto con gli affari di cuore del protagonista. Tanto è vero che alcuni hanno notato un dettaglio che potrebbe fare naufragare le speranze finora covate per il gran finale di stagione.

Preoccupa il particolare del Commissario Ricciardi sfuggito a molti spettatori

Nessuna presenza può riempire la solitudine di Ricciardi dovuta alla condanna di vedere i morti in modo violento nel loro ultimo attimo. Una sorte che lo porta a rifiutare l’idea di un matrimonio per timore di trasmettere la propria triste eredità genetica ai possibili figli. Eppure dalla sua finestra osserva con profonda tenerezza Enrica, la sua dolce dirimpettaia, che ama di nascosto, ricambiato altrettanto furtivamente.

I tentativi vari di unire i due giovani sono caduti nel vuoto, anche a causa della comparsa di Manfred, spasimante di Enrica. Eppure, finalmente, verso il finale della puntata vediamo Ricciardi andare da Enrica a comunicarle goffamente il voler stare con lei. È arrivato il tanto sperato lieto fine per i due innamorati? Un attimo dopo i fascisti portano via Ricciardi accusandolo di omosessualità. Oltre a questo nuovo intoppo, preoccupa però anche un’altra presenza che comincia a suonare già troppo ingombrante.

Cosa è successo che ha allarmato i fan

A contendersi il tenebroso commissario finora sono state Enrica e la seducente Livia, che ha visto fallire i suoi tentativi di accaparrarselo. Dopo l’ennesimo rifiuto forse è arrivato per lei il momento di gettare la spugna…

Ed ecco che entra in scena un nuovo personaggio femminile, la Contessa Bianca di Roccaspina, più di una semplice comparsa. Il particolare del Commissario Ricciardi sfuggito a molti spettatori è il sogno del commissario, che fa capire il suo ruolo non marginale. Egli sogna di ballare con la madre, con Enrica e infine con Bianca. Una scena che ha creato suspense e ha fatto immaginare una sostituzione nel cuore di Ricciardi.

D’altronde la contessa ha già mostrato la sua stima verso Ricciardi. Mentre quest’ultimo, che solitamente tiene le distanze, si è già lasciato andare a una certa confidenza chiamandola per nome. Ora poi che il marito è in carcere, la si può considerare una donna libera a tutti gli effetti. Ella potrebbe rappresentare una via di mezzo tra la schiva Enrica e l’intraprendente Livia. In effetti tra lei e Ricciardi si è già creato un legame particolare. Il loro rapporto sicuramente proseguirà e non rimarrà di conoscenza, chissà che non vada a mettersi di traverso con Enrica.