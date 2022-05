Per un pranzo o una cena davvero soddisfacente, spesso non serve preparare dei piatti troppo elaborati. Infatti, lavorando con la fantasia e con gli ingredienti disponibili in casa, si possono realizzare delle ricette davvero invitanti. Sulle nostre pagine, infatti, abbiamo visto già diverse volte come fare dei piatti da veri chef con pochi soldi ed in pochissimo tempo.

Anche oggi, nelle prossime righe, sveleremo tutti i passaggi per realizzare un’altra ricetta davvero unica di cui sarà impossibile fare a meno. Stiamo parlando degli sformati di polenta, da accompagnare con i peperoni dolci e le acciughe. Una vera e propria bontà!

Per 4 persone avremo bisogno di:

250 g di farina di mais;

2 peperoni dolci abbastanza grandi;

una cipolla di Tropea;

uno spicchio d’aglio;

8 acciughe sott’olio;

pomodoro concentrato;

prezzemolo;

olio EVO, sale e pepe.

Andranno veramente a ruba questi deliziosi sformati da fare in poco tempo e con pochi soldi

Per prima cosa prepariamo la classica polenta. Scaldiamo in una pentola circa un litro di acqua, aggiungiamo il sale ed aspettiamo che arrivi ad ebollizione. Fatto ciò, abbassiamo leggermente la fiamma e versiamo la farina di mais a pioggia mescolando con una frusta. A questo punto, continuiamo la cottura mescolando frequentemente con un cucchiaio di legno.

Nel frattempo, laviamo per bene i nostri peperoni e, dopo averli privati della testa e delle parti interne, tagliamoli a pezzetti. Ora sbucciamo una cipolla di Tropea e tritiamola finemente. Dopo di che, aggiungiamo in una padella un filo d’olio EVO, uno spicchio d’aglio e tutta la cipolla. Lasciamo soffriggere il tutto e poi versiamo i peperoni, aggiungendo un pizzico di sale e di pepe nero in polvere.

Saltiamo tutti gli ingredienti per qualche minuto, dopo di che versiamo un paio di mestoli di acqua di cottura della polenta. Abbassiamo leggermente la fiamma, copriamo la padella e lasciamo cuocere per circa una mezz’oretta. A metà cottura, però, ricordiamoci di aggiungere una noce di concentrato di pomodoro. Nel caso il sughetto dovesse risultare troppo asciutto, versiamo altra acqua di cottura. Verso la fine della cottura spolveriamo il tutto con del prezzemolo fresco tritato e spadelliamo.

Ora non ci resta che procurarci degli stampini di alluminio e ungerli con dell’olio EVO. Fatto ciò, versiamo uno strato di polenta, poi uno di peperoni e infine uno di acciughe tagliate a pezzetti. Poi richiudiamo con un secondo strato di polenta. Una volta fatto questo procedimento con tutti gli stampini, inforniamoli a 160 gradi per 10 minuti. Quindi, abbiamo appena visto quanto sia semplice preparare questi sformati di polenta che andranno veramente a ruba ed accontenteranno grandi e piccini.

