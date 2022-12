Ecco il trucco occhi di tendenza a Capodanno per avere uno sguardo magnetico e pronto a sedurre

Avere occhi da gatta che sappiano attrarre all’istante è possibile. Basta truccarsi con la nuova tecnica che sta spopolando in rete e tra le star. Vediamo di quale si tratta e come sfoggiarla per l’ultimo dell’anno

Uno sguardo intenso e profondo è perfetto per fare colpo e farsi notare. Molte di noi lo ricercano, servendosi del trucco. Le idee per sfoggiare occhi grandi sono tante, ma poche incidono come la moda che sta alimentando il web.

Si tratta di un modo di applicare l’eyeliner che darà immediatamente risalto al nostro volto, impreziosendolo. Cosicché saremo impeccabili nelle feste. Parliamo del floating eyeliner: ecco come si realizza da casa.

Ecco il trucco occhi di tendenza a Capodanno che farà di ogni donna una diva

Annotiamoci il nome, perché sarà una tendenza destinata a durare per molto tempo. Il floating eyeliner impazza sulle passerelle e potrebbe far raggiungere al nostro make up altissimi livelli. Nonostante il termine di difficile pronuncia, realizzarlo non è poi così complicato.

Si parte dalla classica linea che si disegna appena al di sopra delle ciglia. A questa, però, se ne aggiungerà un’altra che passerà tra palpebra e sopracciglia. È proprio questo secondo segmento fluttuante che darebbe il nome alla tecnica usata.

Dunque, ecco il trucco occhi di tendenza a Capodanno a cui non sapremo più rinunciare. La differenza sostanziale non sta comunque solo nella realizzazione. Infatti, questo trucco, che riprende parzialmente il cat-eye degli anni ’60, garantisce piena libertà nel colore. Possiamo, perciò, scegliere la tonalità che preferiamo e non solo il classico nero. Blu e rosso sono due possibili alternative, così come il marrone. Le più estreme potranno apprezzare perfino i toni fluo.

Un modo facile per mettere l’eyeliner in poche mosse e senza sbagliare

Per quanto ci si provi, applicare l’eyeliner senza sbavature non è facile. Anche le più navigate hanno difficoltà, figuriamoci chi si trova alle prime armi. Eppure, esisterebbe un trucchetto semplicissimo per evitare errori come i classici occhi da panda.

Tutto starebbe nell’utilizzo del nastro adesivo. Di base basterebbe sistemarne un pezzetto nella parte bassa dell’occhio, in modo tale che ci guidi nella stesura della codina.

Per perfezionare ulteriormente il metodo, potremmo utilizzare lo scotch come uno stencil per l’applicazione. In questo caso dovremo aggiungerne un altro pezzo sulla palpebra mobile, per ricreare perfettamente la forma della coda. Infine, basterà seguire le linee con la penna e aspettare che il prodotto asciughi prima di togliere lo scotch.

Come abbiamo visto, il metodo non è per nulla impossibile da mettere in pratica e ci farà risultare perfette sotto ogni punto di vista.