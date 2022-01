Con la pioggia è più facile trovare sui vetri le tracce d’acqua che fanno perdere di visibilità. A queste si aggiunge anche l’umidità che si deposita sul vetro, non solo fuori ma anche dentro casa grazie ai vapori e gli odori della cucina. Ma da oggi avremo vetri e specchi splendenti e senza aloni con questo ingrediente naturale, ottimo anche per le fughe dei pavimenti.

Sono diversi gli oggetti che ogni giorno si spolverano e si puliscono per tenere la casa in ordine e pulita. Spesso si ricorre ai prodotti in commercio, ma si potrebbe anche adoperarne altri che permettono di risparmiare. Tra questi, le sostanze che provengono dalla cottura dei cibi o dagli scarti degli alimenti.

Le bucce degli agrumi, ad esempio, si possono utilizzare per far brillare la rubinetteria. Altri prodotti per liberare le incrostazioni di calcare dal water.

Certamente, vedere dei vetri e degli specchi brillare è una soddisfazione. Lo potremmo fare ancor meglio utilizzando un prodotto che deriva dalla cottura degli alimenti. Quando mettiamo sul fuoco il riso, a cottura ultimata scoliamo l’acqua nel lavandino. Invece dovremmo conservarla perché diventa una sostanza molto utile per le pulizie di casa.

Vetri e specchi splendenti e senza aloni con questo ingrediente naturale, ottimo anche per le fughe dei pavimenti

Dall’acqua di cottura del riso si ricava l’amido di riso. È una sostanza biancastra che contiene appunto l’amido, che il riso rilascia durante la cottura. Più della pasta, il riso perde amido nell’acqua. Soprattutto alcune varietà di riso come il Ribe, Balilla, Baldo ecc. perdono molto amido in cottura.

Possiamo recuperarlo una volta scolato il riso, prendendo l’acqua della scolatura. Questa va rimessa in pentola e sul fuoco per qualche minuto. Se ne ricava così quella sostanza pastosa e biancastra che è l’amido di riso.

Una soluzione efficace per vetri e specchi

Questa sostanza è utile per le pulizie di casa in vari settori. Per pulire gli specchi e i vetri sarà utilizzata nel modo seguente. Prendiamo un cucchiaio di amido di riso e sciogliamolo nell’acqua tiepida della misura di più della metà dello spruzzino. Aggiungiamo a questa miscela anche un paio di cucchiai di aceto bianco o di alcol denaturato. Basterà spruzzare sui vetri e poi pulire con panno in microfibra per eliminare lo sporco e far risplendere i vetri. Poi si asciugherà con un panno asciutto o un foglio di giornale, la vecchia soluzione per dei vetri puliti.

Pulire pavimenti e linee di fuga

L’amido di mais è un ottimo prodotto anche per pulire le fughe dei pavimenti piastrellati. Si mescola questa volta con l’acqua ossigenata e si applica sulle fughe. Si lascia agire per una decina di minuti e poi si elimina passando con un panno. Una soluzione che ci aiuterà a rendere casa migliore.