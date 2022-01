Sin da bambini, le nostre mamme ci hanno abituati a mangiare i legumi perché ricchi di ferro e ottimi per il nostro benessere.

Un po’ come gli spinaci di braccio di ferro, anche le lenticchie hanno un buon contenuto energetico e nutritivo. E poi, come sottovalutarne la bontà e versatilità in cucina.

Si mangiano come contorno, come primo piatto e soprattutto, come condimento della pasta.

Tuttavia, non esistono soltanto le lenticchie, perché i legumi sono davvero tantissimi. Oggi, Noi della Redazione vogliamo presentare ai nostri Lettori un primo piatto particolare, a base di un legume speciale ma spesso sottovalutato.

Buono e ricco di proprietà, se poi lo uniamo ad altri ingredienti speciali, il risultato è straordinario.

Vediamo di cosa si tratta.

In alternativa alla pasta con le lenticchie, questo primo piatto a base di legumi sarebbe un’esplosione di gusto e nutrienti

I nostri esperti di cucina hanno pensato ad un piatto di pasta lontano dai soliti primi noiosi e perfetto nel periodo invernale.

Ci riferiamo ai maltagliati con ceci e speck, una delizia invernale che ci lascerà piacevolmente sorpresi e non solo. I ceci, infatti, sono ricchi di potassio, fosforo vitamine, ideali per fare il pieno di benessere.

Vediamo come realizzarla. Ingredienti:

270 grammi di maltagliati;

200 grammi di ceci precotti;

100 grammi di speck;

olio e pepe q.b.

Innanzitutto, versiamo un filo d’olio in una padella, aggiungiamo i ceci e lasciamo cuocere a fuoco lento. Facciamo bollire l’acqua, caliamo la pasta e tagliamo lo speck a pezzetti. A questo punto, uniamo lo speck ai ceci e continuiamo a cuocere a fiamma bassa.

Non appena la pasta sarà cotta, scoliamola e versiamola direttamente in padella insieme al condimento. Spolveriamo un pizzico di pepe e mescoliamo per bene.

Un piatto facile, veloce ed economico

In alternativa alla pasta con le lenticchie, questo primo piatto a base di legumi sarebbe un’esplosione di gusto e nutrienti che probabilmente non ci aspettavamo. Non la solita zuppa, ma una ricetta semplice e degna di nota.

Bastano pochissimi minuti ed ecco che avremo un risultato favoloso, con ingredienti semplici e anche economici.

Quando non sappiamo cosa cucinare, ma non vogliamo mangiare al ristorante e spendere un patrimonio, ecco che questa idea può rivelarsi straordinaria. Possiamo usare anche un altro tipo di pasta, preferibilmente corta. Mezze maniche, farfalle, insomma, abbiamo l’imbarazzo della scelta.

Beh, un salva-cena o pranzo con i fiocchi senza alcun dubbio.

Approfondimento

Farfalle con speck, zucchine e un cremoso ingrediente segreto per un’esplosione di gusto