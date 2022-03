L’INPS offre quasi 4.000 posti di lavoro nei prossimi due anni, ecco come candidarsi per i concorsi

Gli istituti pubblici italiani cercano sempre nuovo personale e spesso decidono di aprire dei bandi per rafforzare il loro organico. Per essere sempre sicuri di riuscire a partecipare ai concorsi, bisogna tenere sotto controllo tutte le nuove opportunità che emergono e prepararsi bene per le prove di selezione.

Tra gli Istituti più importanti in Italia troviamo l’INPS. Esso è ormai uno degli Organi più importanti della macchina statale, occupandosi di previdenza sociale in tutte le sue forme. Proprio l’INPS tra il 2022 e il 2023 ha in progetto di inserire migliaia di nuove risorse.

Le opportunità che stanno per aprirsi

L’INPS offre quasi 4.000 posti di lavoro, per profili di vario tipo, nel corso del biennio 2022-2023. A confermarlo è direttamente l’Istituto per la previdenza italiano, che ha presentato il piano di assunzioni per il prossimo biennio.

I concorsi tramite cui saranno scelte le nuove risorse saranno pubblicati man mano sulla Gazzetta Ufficiale, nonché sul sito ufficiale dell’INPS.

Ad essere precisi, l’INPS sta cercando 3.925 nuove risorse, e più della metà di queste saranno inserite già quest’anno. Oltre ai concorsi, questi nuovi profili saranno selezionati anche andando a scorrere le graduatorie dei concorsi già precedentemente avvenuti.

L’INPS ha già annunciato quali sono le figure che andrà ad inserire nei prossimi anni.

Durante il 2022 inserirà 59 medici, 45 della prima fascia funzionale e 14 della seconda fascia. Saranno selezionati tramite scorrimento di graduatorie di precedenti concorsi, e in seguito all’esaurimento di queste, tramite un nuovo concorso.

Saranno inoltre inseriti 8 professionisti tecnico-edilizi e 1.775 risorse di area C, di cui 335 con un profilo informatico e 1.440 come consulenti per la protezione sociale.

Questi saranno tutti inquadrati con posizione economica C1, che corrisponde a uno stipendio mensile lordo di circa 1.700 euro, pari a circa 1.350 euro netti. A questi saranno poi aggiunte le eventuali indennità per la reperibilità, premi per la produttività, ed eventuali festività non godute.

Per candidarsi per questi concorsi è necessario aspettare la pubblicazione del bando su Gazzetta Ufficiale o sito INPS, poi recarsi nell’area “Avvisi, bandi e fatturazione” e poi “Concorsi”. In questo modo sarà possibile leggere tutti i requisiti necessari ed eventualmente presentare la propria candidatura.

