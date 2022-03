La bella stagione ha ormai invaso la nostra vita e come ogni primavera che si rispetti porta con sé le classiche grandi pulizie di casa e giardino.

Dopo un lungo ed estenuante inverno, fatto di piogge sporche talvolta acide. Le nostre case ma soprattutto l’esterno delle nostre abitazioni necessitano di essere pulite a fondo.

Tra i tanti oggetti da pulire ritroviamo le tapparelle anche dette persiane. Queste possono essere fatte di materiali differenti, anche mixati fra loro. Ad esempio ci sono quelle in plastica, in alluminio, o in legno.

Come pulire e sgrassare le tapparelle anche in plastica e le fessure in 5 minuti con 1 solo efficacissimo prodotto anche molto economico senza rovinarle

Le tapparelle sono una parte della casa un po’ incresciosa da pulire e che richiede una certa attenzione. Un oggetto indispensabile che ci ripara dalle intemperie e si prende cura del nostro sonno riparandoci dalla luce abbagliante dei raggi solari.

Inoltre le tapparelle costituite da una parte interna e una esterna sono soggette ad usura irregolare. Infatti la parte esterna che è più esposta agli agenti atmosferici come pioggia, neve, vento, non solo si presenterà più sporca ma anche più rovinata. Mentre la parte interna presenterà semplicemente più polvere e al massimo muffa da eliminare.

La pulizia delle tapparelle non è sempre semplicissima, infatti, molto dipende anche dalla posizione della finestra o della porta in questione. Va da sé che una finestra in giardino o sul balcone sarà di più facile pulizia. A rendere incresciosa la pulizia è anche la presenza delle fessure che richiedono un maggiore impegno.

1 prodotto efficacissimo

Per pulire le tapparelle un prodotto ancora poco gettonato ma che funziona bene e non è neppure troppo aggressivo. Al contrario è un ottimo sgrassante, il detersivo per i piatti. Un metodo che richiede un tempo di pulizia ridotto che può essere utilizzato per la pulizia interna ed esterna delle tapparelle e che non le rovina indipendentemente dal tipo di materiale.

Per prima cosa munirsi di una scopa compresa di manico, di un panno in microfibra, uno di cotone, di una spazzolina e passare la scopa per eliminare la polvere che si è accumulata. Successivamente posizionare il panno di microfibra bagnato sulla scopa e procedere a passarlo sulla superfice della tapparella per 2 volte come prelavaggio. Utilizzare poi una soluzione a base di acqua calda e detersivo per i piatti.

Per la soluzione ci occorrono 3 litri di acqua calda e 1 cucchiaino di detersivo per i piatti. Un ingrediente che smacchia a fondo senza rovinare.

Con la stessa soluzione andiamo anche a pulire le fessure aiutandoci con una spazzolina. Immergiamo la spazzolina nella soluzione e applichiamo sulla tapparella sfregando leggermente con la spazzolina tra le fessure.

Risciacquare per eliminare i residui di sapone e con il panno in cotone procedere all’asciugatura. Al termine la tapparella risulterà pulita e brillante come nuova.

Ripetere l’operazione anche internamente per una pulizia completa ed efficiente.

Ecco come pulire e sgrassare le tapparelle anche in plastica e le fessure in 5 minuti e senza rovinarle.

