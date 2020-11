Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Che siano grandi finestre o piccoli spiragli di luce, la pulizia dei vetri è sempre una scocciatura. Soprattutto se dopo impegno e olio di gomito, quando tutto sembra luccicare alla perfezione, si scorge un alone in lontananza. Diverse sono le soluzioni utili per eliminare lo sporco dalle finestre. Più comuni le impronte e l’umidità che rendono la superficie unta e opaca. Poco piacevole all’occhio umano. In circolazione esistono svariati prodotti chimici adatti ad ovviare la problematica dei vetri sporchi. Tuttavia, sono anche molteplici le volte in cui, per errore, si utilizzano prodotti troppo aggressivi o non consoni alla tipologia delle finestre incriminate. Sostanze che a lungo andare possono creare macchie opache e aloni resistenti. Ed ecco che anche in questo caso, a risolvere la situazione ci pensa un vecchio rimedio della nonna. Un metodo ecologico ed economico che porterà le finestre agli antichi splendori.

Vetri di casa splendenti più a lungo con questo semplice trucco della nonna

Una miscela con tre ingredienti basterà per pulire le finestre in modo efficace.

1/3 di tazza di aceto bianco;

2 gocce di detersivo per piatti;

1 tazza di acqua.

In un contenitore, meglio se spray, versare l’acqua, l’aceto e infine due gocce di detersivo per piatti. Mescolare con cura e spruzzare direttamente sul vetro da pulire. Asciugare prima con un foglio di carta assorbente e poi lucidare con un foglio di giornale.

La carta assorbente contribuirà a velocizzare l’operazione. Infine, la passata con la carta di giornale è d’obbligo per regalare lucentezza alla finestra di casa. L’azione sgrassante del detersivo per le stoviglie e quella notoriamente lucidante dell’aceto creeranno una patina più resistente allo sporco. E dunque la finestra resterà pulita più a lungo.

