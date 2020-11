Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi illustreremo ai nostri lettori come si prepara la torta all’uva senza burro leggera, morbida e salutare.

Questo dolce è ottimo da gustare a fine pranzo, a cena o per merenda. È realizzato con l’uva, frutto tipico di questa stagione.

È una ricetta facile e leggera, sicuramente da provare e da gustare.

Oltre ad essere deliziosa questa torta è un dolce salutare, poiché l’uva è un frutto dalle tante proprietà benefiche. Il frutto è un ottimo rimedio per la pelle, contro la cellulite, aiuta l’idratazione cutanea.

In questa ricetta, non vengono scartati gli acini e la buccia.

Entrambi contengono fibre, polifenoli, tra cui il resveratrolo che svolge un’azione protettiva sull’apparato cardiovascolare.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Ecco la torta all’uva senza burro leggera, morbida e salutare

Ingredienti per cinque persone

a) 200 g. di farina;

b) 30 g. di fecola di patate;

c) 100 ml. di latte;

d) 50 g. di zucchero;

e) 1 bustina di lievito;

f) 300 g . di uva;

g) 1 bustina di vanillina;

h) zucchero a velo.

Procedimento

In una ciotola versare la farina, la fecola di patate e il lievito.

Iniziare a impastare aggiungendo poco per volta il latte, facendo attenzione a non far formare dei grumi.

Arrivati a metà dose del latte, aggiungere la bustina di vanillina e lo zucchero.

Continuare a mescolare aggiungendo lentamente il resto del latte.

Il risultato dovrà essere quello di un impasto omogeneo, non troppo molle e neanche duro.

Lo si può correggere aggiungendo un po’ di latte, oppure un po’ di farina.

Prendere una teglia, foderarla con della carta da forno, e versare l’impasto.

Preparazione dell’uva

Togliere tutti gli acini dal grappolo e lavarli per bene.

Tagliare in due una metà degli acini e l’altra lasciarla per intera.

Ora si procederà in questo modo: gli acini interi andranno inseriti nell’impasto, quelli tagliati in due andranno messi sulla superficie perché appariranno come decorazione della torta.

Infornare nel forno preriscaldato a 180 gradi per 45 minuti.

Verificare la cottura con uno stecchino. Se risulterà asciutto, allora la torta è cotta.

Una volta cotta e raffreddata, spolverare la superficie con dello zucchero a velo oppure, se si gradisce spalmare della marmellata di uva.