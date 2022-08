Che si scelga il mare, il lago o la montagna, fare la valigia rimane sempre un problema perché non si sa mai cosa portare. Naturalmente, i dubbi che sorgono nell’uno o nell’altro caso sono diversi.

Chi va al mare pensa a come risultare elegante per le serate al ristorante, mentre gli amanti della montagna temono gli sbalzi termici. Del resto, la montagna viene scelta proprio perché è più fresca, soprattutto alla sera, quando si rischia di battere i denti se sprovvisti di felpa. Inoltre chi ama fare escursioni sa benissimo che il meteo può rivelarsi spesso ballerino, dunque meglio non farsi trovare impreparati.

Ma anche se le camminate fossero l’ultimo dei nostri pensieri, è comunque bene ricordarsi di portare con sé alcuni capi fondamentali. Ecco dunque quali sono vestiti e accessori essenziali da mettere in valigia prima di partire per una vacanza in montagna.

Parole d’ordine: pratico e comodo

Innanzitutto, teniamo a mente le parole d’ordine di questo tipo di esperienza, che sono essenzialmente due, ovvero praticità e comodità. Da questo punto di vista, la prima cosa che viene in mente è un paio di sneakers o, nel caso del trekking, degli scarponcini appositi. Evitiamo invece di portare sandali o simili, perché tanto con le temperature serali rischieremmo solamente di aver freddo ai piedi.

Seguono a ruota le felpe che, come anticipavamo, sono un vero must della vacanza tra i monti. Con o senza cappuccio, più o meno felpate: il consiglio è quello di metterne sicuramente più di una in valigia. Essenziali anche i capispalla in genere, meglio se traspiranti e performanti, così che possano adattarsi alle varie situazioni.

Vestiti e accessori essenziali da mettere in valigia per andare in montagna

Oltre ai jeans per la sera, non dimentichiamo nemmeno i pantaloni in tessuto tecnico. Per le camminate, se il meteo è favorevole, via libera a shorts e bermuda, possibilmente non troppo aderenti.

Protagoniste della valigia sono comunque le Tshirt, di cui è bene fare scorta: divertiamoci a giocare con colori e forme. E se vogliamo essere un po’ più chic la sera, la combinazione camicia e maglioncino non tradisce mai.

Gli accessori per la montagna

Infine, per quanto riguarda gli accessori, soprattutto due si rivelano imprescindibili: occhiali da sole e borse o zaini resistenti all’acqua. Per un tocco di stile in più durante il giorno, ottimi anche un cappello da baseball impermeabile o un bucket hat con laccetti.

Lettura consigliata

