Ecco quali attività fare in montagna al fresco d’estate oltre alle escursioni

Ci sono persone che proprio non comprendono la preferenza spassionata che molti accordano al mare perché di fatto si collocano sul versante opposto.

Si tratta dei più tenaci sostenitori della vacanza in montagna, che premiano il clima più fresco e la vista di panorami a dir poco suggestivi.

Del resto, tra l’altro, anche in montagna si può vivere una sensazione simile a quella del mare, semplicemente raggiungendo le spiagge d’alta quota.

Si tratta di piccoli litorali montani che affacciano su laghi cristallini: sono più di quanti si possa immaginare, tutti attrezzati e davvero scenografici.

È anche vero che comunque, spesso, quando si parla di vacanza in montagna la prima cosa che viene in mente sono le escursioni o le camminate.

Ed è forse proprio questo pensiero a scoraggiare chi invece pensa che la vacanza sia assoluto relax.

Detto in altre parole, stare sdraiati sotto l’ombrellone e alzarsi solo per rinfrescarsi in acqua con un tuffo o una nuotata.

Ma pur scegliendo come destinazione delle prossime vacanze le Dolomiti o il Monte Bianco, non siamo necessariamente costretti ad arrampicarci o fare trekking.

Ecco quali attività fare in montagna al fresco oltre alle più tradizionali camminate o pedalate attraverso sentieri panoramici.

Innanzitutto, ricordiamoci che la montagna, tra le altre cose, è anche sinonimo di buon cibo: genuino e a chilometro zero.

Pensiamo ad esempio alla Valtellina e alle sue prelibatezze enogastronomiche, tra cui spiccano pizzoccheri, sciatt e formaggi di vario tipo.

E quindi, se proprio non amiamo gli itinerari pedonali o in bicicletta, optiamo almeno per quelli di gusto tra gli alpeggi.

Perché, poi, non fare un tuffo indietro nel tempo salendo sull’ultracentenario trenino del Renon che attraversa l’omonimo altopiano?

Siamo in Trentino-Alto Adige, dove un iconico mezzo dal sapore storico ci accompagnerà tra verdi vallate incorniciate da imponenti cime.

Ecco quali attività fare in montagna al fresco d’estate oltre alle escursioni

Non meno romantica, poi, l’idea di trascorrere una notte al parco dello Stelvio per ammirare il cielo stellato e godere della quiete serale.

Se invece dovessimo scegliere la Valle d’Aosta, perdiamoci negli itinerari studiati per avventurarsi alla scoperta degli antichi castelli.

Lasciamoci ispirare dal fascino senza tempo delle antiche fortezze di Issogne o di Vèrres, da visitare autonomamente o con guide esperte.

E se la storia non è di nostro gradimento c’è sempre spazio per la natura con la visita al Parco Nazionale del Gran Paradiso.

