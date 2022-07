Sentirsi belle e apparire sempre impeccabili con semplicità e senza spendere una fortuna. È questo il segreto della tendenza moda 2022 che sta spopolando per quest’estate, ma che promette grandi soddisfazioni anche durante il prossimo autunno.

Per vestirsi bene, infatti, basta poco al giorno d’oggi. Nell’era del fast fashion, capi e tendenze vanno via come il vento. E la moda si adatta a una società frenetica che cambia gusti, idee e stile in modo repentino.

Ovviamente, dicono gli esperti del settore, non serve rimodernare l’intero armadio ad ogni stagione. Per vestirsi bene spendendo poco bastano poche e semplici regole. Fare scorta di capi “basic” che stanno bene su tutto è senz’altro una mossa vincente. Una buona abitudine che vale per tutti: uomini e donne, adulti e bambini. In questo modo, si possono ricreare abbinamenti e look strepitosi e glamour riducendo la spesa complessiva. Ci sono, poi, alcuni capi d’abbigliamento ideali da sfruttare in più occasioni. Alcuni vestiti s’indossano comodamente al mare ma anche nelle cerimonie più eleganti. Delle vere occasioni da non perdere!

Per l’estate 2022 è tornato un altro grande classico. Un pezzo intramontabile che in questi mesi sta spopolando nuovamente. Ecco di cosa si tratta.

Vestirsi bene spendendo poco con questa tendenza moda che ameremo anche in autunno, perfetta pure a 50 anni

Stiamo parlando della semplice t-shirt nera. Un capo basic, già presente in molti guardaroba e che sarà molto gettonato anche durante il prossimo autunno. Corta o lunga non fa differenza. L’importante è averne almeno una a portata di mano. Attenzione, però, perché non è la solita maglietta! Già all’inizio dell’estate, show girl e donne dello spettacolo hanno sfoggiato questo capo con abbinamenti chic e alla moda.

T-shirt nera, jeans chiari a sigaretta e scarpe basse (le Birkenstock, ad esempio, che sono molto di moda quest’anno) sono l’abbinamento perfetto per un look casual all’insegna della comodità.

Il total black è sempre una garanzia. Gli esperti consigliano di giocare con tessuti differenti. Ad esempio, jeans nero che lasciano scoperta la caviglia e maglietta over nera.

Infine, un abbinamento molto gettonato è quello con pantaloni a palazzo, vivaci e a tinta unita, e maglietta nera sistemata all’interno dei pantaloni. In questo modo, si regalerà un tocco di colore che illuminerà il look, mantenendosi, però, sempre piuttosto elegante. Puntare, poi, sugli accessori oro che con il nero si sposano perfettamente.

Lettura consigliata