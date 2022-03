Stiamo per salutare l’inverno. Con l’arrivo dei primi caldi le scarpe in pelle, compagne dei giorni più freddi, godranno del giusto riposo. Prima di riporle è bene trattarle al meglio, affinché ritornino lucide e morbide per la prossima stagione fredda. Non è necessario comprare costosi prodotti specifici. Possiamo ricorrere ad un rimedio tramandato di bocca in bocca, dal risultato sorprendente. Stiamo parlando di un trucchetto adoperato dalle nonne quando non esistevano prodotti specifici. Le scarpe sembreranno come nuove con poche e semplici mosse.

La cucina è il posto giusto

Dunque per scarpe in pelle e cuoio lucide e morbidissime, ci basterà un prodotto presente in tutte le cucina.

Mettiamoci all’opera. Per prima cosa dobbiamo spolverare le scarpe. Attenzione a non usare mai prodotti saponati o alcolici per fare questa operazione. Il modo migliore è adoperare un panno in microfibra, leggermente inumidito. Questo è infatti un materiale più sottile del cotone ma più resistente, che si caratterizza per la capacità di assorbire l’acqua. Dunque l’utilizzo di questo tessuto farà sì che la pelle non si impregni d’acqua, suo grande nemico. Una seconda passata con un panno asciutto ci porta all’ultimo step, quello della lucidatura. Le nonne adoperavano un panno di pelle di daino per questa operazione, ma si può scegliere un qualsiasi tessuto morbido che non rilascia pelucchi.

Scarpe in pelle e cuoio lucide e morbidissime con un trucco della nonna sorprendente ed efficace

È il momento di prendere un bicchiere di olio di oliva e versarlo in un pentolino posto sul fuoco basso. Quindi prendiamo una classica candela bianca, ne basta una piccola del peso di circa 10 g. Adagiamola nel pentolino e lasciamo che si sciolga piano piano. Giriamo via via fino a che i due ingredienti non saranno completamente amalgamati fra di loro. Quindi versiamo il tutto in un contenitore chiuso ermeticamente. Lasciamo raffreddare. Una volta fredda, questa miscela apparirà come una pasta morbida. Dunque preleviamone una piccola quantità, e spalmiamola sulla scarpa con un batuffolo di cotone. Quindi eliminiamo i residui con un panno di cotone asciutto. Le scarpe appariranno morbide e lucide, proprio come nuove. La pasta lucidante si può conservare per l’utilizzo successivo in un luogo fresco nel contenitore ben chiuso.

Un trucchetto per i graffi

Se le scarpe presentano dei graffi, ecco una soluzione naturale che risolve totalmente il problema. Basta aggiungere uno step fra la pulizia e la lucidatura. Ebbene, mettiamo un goccio di latte vaccino, anche scaduto, su un batuffolo di ovatta. Strofiniamo la zona e lasciamo asciugare. In alternativa si può adoperare il latte detergente. Entrambi questi metodi elimineranno il graffio. Una volta che la zona è asciutta, possiamo lucidare le scarpe. Et voilà, il gioco è fatto.

