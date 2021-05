Quando maturano le ciliegie, le albicocche e le fragole, capita di avere troppi insetti nella nostra officina “green“. Ma ecco che la Redazione Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa vi viene incontro con una soluzione rapidissima. Vespe nell’orto, per raccogliere le ciliegie in pace c’è questo trucco infallibile che tutti copieranno. Con alcuni ingredienti che tutti abbiamo in casa.

A causa delle vespe, questi sono i mesi più difficili per il breakfast all’aperto o la coltivazione nell’orto

Tra maggio e giugno le ciliegie raggiungono la maturazione massima, ma è anche il periodo in cui, appena ci sediamo un momento vicino all’orto oppure in giardino, arrivano le vespe. Non possiamo fare mai colazione: appena apriamo il coperchio della marmellata da spalmare sui toast o portiamo in tavola una torta, ci tocca subire un assalto fastidiosissimo.

E anche pericoloso, se qualcuno dei nostri commensali ha sviluppato un’intolleranza al veleno del loro pungiglione. Vorremmo offrire a tutti le nostre specialità vegetali, ma risulta impossibile andarle a raccogliere nell’orto, dove questi insetti hanno creato i loro nidi. Troppe vespe nell’orto, per raccogliere le ciliegie in pace c’è questo trucco infallibile che tutti copieranno.

Ma ecco cosa fare, quasi a costo zero, per liberarsi di questa piaga che ci rovina le giornate all’aria aperta. Basta mettere da parte la bottiglia di plastica di una bibita alla cola e poi armarsi di un po’ di pazienza, di un accendino e di un grosso punteruolo.

Dobbiamo creare qualche buco sulla superficie panciuta della bottiglia di plastica. E poi infilarci dei conetti di carta con la parte stretta corrispondente al diametro dei buchi appena realizzati.

Un mix agrodolce, super attraente ma anche insidioso

Appendiamo la bottiglia con i fori e i conetti di carta all’albero delle ciliegie. Sospendendola con uno spago all’altezza del tappo. Nella bottiglia dobbiamo versare un mix agrodolce: una mistura di aceto, zucchero e sapone liquidi di Marsiglia.

Le vespe arriveranno a frotte e si infileranno subito, ad una ad una nella trappola, dalla quale non sapranno come uscire. Se preferiamo le storie a lieto fine, una volta finito di mangiare svitiamo semplicemente il tappo. Gli insetti potranno riprendersi e volare via.