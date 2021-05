Ospitare qualcuno a casa ci rende sempre piuttosto agitati. Anche se siamo persone che amano avere ospiti, sappiamo che il lavoro da fare è tanto.

Innanzitutto, dobbiamo sempre avere la dispensa abbastanza piena di cibi e bevande in modo da non farci mai trovare impreparati. E poi, dobbiamo servire tutto nelle condizioni e alla temperatura giuste. Oggi ci occupiamo proprio di questo, vedendo un trucco pazzesco. Sapremo sempre cosa offrire agli ospiti improvvisi a casa con questo accorgimento velocissimo.

La misura perfetta per le emergenze

Ci troviamo in una situazione ben conosciuta: suona il campanello, e sono dei nostri amici. Stavano passando di lì, e quindi hanno pensato di venirci a salutare. Da un lato siamo felici di vederli, ma dall’altro ci assale un senso di panico, perché non sappiamo cosa offrire.

In particolare, c’è un comune problema che tutti noi hanno in queste situazioni: non abbiamo messo le bevande al fresco. Bene, per fortuna c’è una soluzione molto rapida a questo problema.

Il trucco geniale

Molti in questi casi pensano di mettere le bevande in freezer, così si raffreddano più velocemente. E questa è sicuramente un’intuizione corretta, però incompleta. Infatti quando si mettono le bevande nel freezer bisogna prendere un accorgimento ulteriore per rendere tutto più rapido.

Ecco quindi come fare: prendiamo della carta, e bagnamola un po’ (anche lo scottex andrà benissimo). Poi avvolgiamo ogni bottiglia con la carta bagnata, e mettiamo tutto nel freezer. L’acqua inizierà a gelare, rendendo ancora più rapido il processo di raffreddamento. In dieci o quindici minuti avremo delle bevande freddissime. Rimuoviamo quindi tutto dal freezer e togliamo la carta, poi asciughiamo le bottiglie.

Sapremo sempre cosa offrire agli ospiti improvvisi a casa con questo accorgimento velocissimo. Certo dobbiamo stare attenti a non dimenticare le bottiglie nel freezer. Soprattutto se sono di vetro, esse potrebbero rischiare di esplodere, quindi ricordiamoci che il raffreddamento con questo metodo è molto rapido. Con questa accortezza ci garantiremo birra, prosecco, e tante altre bevande alla temperatura giusta per il consumo, ed i nostri ospiti non dovranno aspettare troppo.

