Vergine, Leone e Ariete al top: ecco qual è la classifica dei segni più fortunati della settimana

Amore, fortuna e salute, tutto al top per questi tre segni fortunati di questa settimana. Ma anche il mese di marzo sarà veramente incredibile grazie ad incontri indimenticabili e finanze risanate. Vediamo cosa riserva il futuro per lo zodiaco e per chi sarà coronato dal successo.

In vista della prossima Luna Nuova in Ariete, ecco che già si vedono i frutti dell’equinozio di primavera alle porte. Una settimana ricca di novità per diversi segni zodiacali, per la precisione 6 ovvero metà dello zodiaco. All’apice troviamo il trio Vergine, Leone e Ariete, ma chi sono gli altri che se la passeranno bene?

Vergine, Leone e Ariete al top, cosa dicono le stelle per i segni sul podio?

Partiamo dall’Ariete, che si prepara proprio alla Luna Nuova nel suo segno con tanta creatività ed energia. C’è voglia di libertà nell’aria, come lo testimoniano anche gli strani sogni degli ultimi tempi. Il nostro subconscio ci manda messaggi in codice che interpretando i sogni possiamo decifrare. Hai sognato di perdere le scarpe? Tra le altre cose può proprio significare la voglia di libertà, ed è il momento giusto per assecondarla. E perché no, giocare i numeri legati al sogno, potresti vincere un bel gruzzoletto.

Anche Leone e Ariete, due segni di fuoco, ne vedranno delle belle, soprattutto in amore. È vero che hanno la reputazione di rubacuori, ma quando amano danno il massimo. Chi ha un partner di questo segno potrà aspettarsi la fatidica proposta di matrimonio o quella di convivenza. Perché proprio ora? Perché la fortuna sorride anche dal punto di vista economico e finalmente.

Grandi cose ti aspettano se sei di questo segno zodiacale

La Bilancia, ad esempio, avrà una grossa dose di autostima a guidarla in questi giorni. Qualsiasi idea che proporrà verrà considerata geniale da chi la circonda, comprese quelle più assurde. Insomma, se i nati sotto il segno della Bilancia avevano in mente qualche progetto è il momento di avviarlo.

Passiamo poi al segno del Sagittario che ultimamente si è sentito un po’ sottotono. La situazione stava già migliorando con l’inizio dell’anno astrologico e non solo per lui. Partire per un weekend con il partner sarà idea giusta per ravvivare il rapporto un po’ incrinato negli ultimi tempi. I single faranno un incontro indimenticabile durante una serata con gli amici che si rivelerà travolgente.

Finiamo con lo Scorpione, finalmente un po’ di concretezza dopo tante promesse e intoppi, sia in amore che sul lavoro. Cambio di professione o aumento di livello sono dietro l’angolo, però bisogna farsi valere. Non temete di dire la vostra e i risultati finalmente arriveranno, se non chiedete non saprete mai la risposta.

Anche se ci sono Vergine, Leone e Ariete al top, anche altri segni non se la passeranno male. Non ti resta che prendere spunto dall’oroscopo e buttarti senza pensarci troppo. La fortuna aiuta gli audaci, e se sei di uno di questi segni, questo deve essere il tuo mantra.