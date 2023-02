Comincia l’anno astrologico, cosa porterà l’oroscopo di marzo e quali saranno i più fortunati?

La primavera è ormai vicina e con se dà inizio all’anno astrologico. Un nuovo inizio sta per arrivare, ma cosa riserva per i segni zodiacali? Risveglio emotivo e più slancio nei rapporti per qualcuno, ma occhio allo stress sempre in agguato. Vediamo cosa ci aspetta segno per segno.

Anche se le temperature di questo periodo potrebbero ingannarci, ormai manca poco più di un mese all’arrivo della primavera. Si prospetta un risveglio di emozioni per alcuni segni che avranno finalmente quello che desiderano. Tra questi troviamo sicuramente Gemelli, Toro e Sagittario, i segni più fortunati di tutti, ma gli altri?

Comincia l’anno astrologico, cosa porterà l’oroscopo di marzo al tuo segno?

Gemelli, Toro e Sagittario sono i favoriti di questo 2023 e avranno novità e soddisfazioni non da poco in arrivo. È questo il momento di dedicare tempo al partner con un bel viaggio o una cena in un ristorante rinomato. Lo sapevate che il vostro segno zodiacale vi può indicare quali città visitare? Se state pensando di acquistare casa o mettere su famiglia, l’ora è arrivata. Il segno dei Gemelli dovrà prestare molta attenzione ai segni del destino e lasciarsi trascinare dal fato.

Anche Vergine e Bilancia vivranno giorni molto intensi, soprattutto al lavoro, ma porteranno solo buone notizie. Tutta la fatica verrà ripagata con un bell’aumento che farà respirare il conto in banca. Stessa cosa per i Pesci, che devono cogliere l’occasione e investire finalmente in quel progetto nel cassetto. Le stelle sono favorevoli e la vita professionale sta per avere una grossa svolta.

Stress a palate per Cancro e Leone, in famiglia e sul lavoro

Questo anno astrologico non comincia affatto bene per il Cancro e il Leone. Settimane difficili all’orizzonte, tra scelte importanti da fare e situazioni complicate da risolvere. Se stavate pensando di fare un acquisto importante meglio ripensarci e posticipare a quando i tempi saranno migliori. Il Cancro è già uno dei segni più tirchi dello zodiaco, se quando spende i soldi li spreca, diventa matto. Il Leone farà meglio ad aspettare a mettere a posto una situazione sentimentale in bilico da un po’. Non è il momento di far arrabbiare nessuno, soprattutto un ex ancora innamorato. Anche il Capricorno dovrà andarci piano con i cambiamenti, troppe responsabilità potrebbero farlo sentire alle strette.

E Scorpione, Ariete e Acquario? Bene in amore, che si tratti di romanticismo o di passione, vi attendono grosse opportunità. Sfruttate la scia positiva anche per fare qualche piccola scommessa, chissà che non vinciate una bella somma al Superenalotto. La fiducia in voi stessi è ai massimi livelli, quindi sfruttatela in ogni campo, queste sono settimane importantissime.

Quindi, ora che comincia l’anno astrologico, cosa porterà l’oroscopo di marzo una ventata di novità o un po’ di sfortuna? Non ci resta che aspettare qualche settimana per scoprire se le previsioni sono azzeccate.